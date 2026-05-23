به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: نظام سلامت تنها یکی از اجزای اثرگذار بر سلامت جامعه است و حدود ۷۵ درصد عوامل مؤثر بر سلامت، خارج از اختیار مستقیم این نظام قرار دارد.

وی افزود: عواملی مانند فقر، اشتغال، مسکن، تغذیه، شرایط جغرافیایی و حتی کیفیت زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها به‌طور مستقیم بر سلامت مردم اثر می‌گذارند، در حالی که مدیریت آنها خارج از حوزه سلامت است. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از بار این مسائل بر دوش نظام سلامت قرار می‌گیرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به فشار‌های اقتصادی بر نظام سلامت گفت: با وجود محدودیت‌های ناشی از تورم و منابع مالی، تلاش مجموعه سلامت کشور بر این است که خدمات درمانی و مراقبتی بدون وقفه و با کیفیت به مردم ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در تخصیص منابع، نگاه عدالت محور متناسب با شرایط مناطق مرزی و میزان بار مراجعات تقویت شود تا خدمات سلامت به شکل مؤثرتری ارائه شود.