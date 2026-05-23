به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، با اعلام آغاز نخستین دوره مسابقه قصه نویسی «مأموریت ماکان» ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی استان، بر ضرورت تبدیل حفاظت از محیط زیست به یک فرهنگ ماندگار در نسل نوپا تأکید کرد.

اکبری با اشاره به رونمایی از طرح ملی «مأموریت ماکان» توسط مقامات ارشد کشور، این اقدام را پیوندی عمیق میان مفاهیم ایثار و مسئولیت پذیری در قبال میراث طبیعی دانست.



وی در این راستا ضمن تجلیل از یاد شهدای والامقام، از جمله شهید ماکان نصیری و اولین دانش آموز شهید محیط یار، مهرانا مهدوی، بیان داشت: مسابقه مأموریت ماکان در استان یزد، فراتر از یک رقابت ادبی، یک حرکت فرهنگی و تربیتی است تا دانش آموزان پایه اول تا ششم ابتدایی، مسئولیت صیانت از محیط زیست را به عنوان جانشینان این شهدای گرانقدر را بر عهده بگیرند.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با ارائه جزئیات اجرایی یادآور شد: دانش آموزان استان یزد تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را از طریق سامانه الکترونیکی mohityar.doe.ir برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور تشویق خلاقیت ها، علاوه بر اعطای جوایز ارزنده به برگزیدگان، تلاش خواهد شد تا آثار برتر در قالب کتاب منتشر شده تا نگاه نسل جدید به چالش‌های محیط زیستی، به یک یادگار ماندگار تبدیل شود.