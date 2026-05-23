با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سه طرح سلامت و پارک علم و فناوری سلامت در کاشان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان درآیین افتتاح این طرحها گفت: مراکز تحقیقاتی و بیوبانک، آزمایشگاه تحقیقات عفونی، کارگاه آموزشی سالن غدیر کتابخانه مرکزی و پارک علم فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی از جمله طرحهایی است که امروز با ۲۰ میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم با تأکید بر لزوم حمایت ویژه از پژوهشگران در دانشگاههای علوم پزشکی کمبرخوردار گفت: پژوهش با ارقام کلانِ بخشهای درمانی و دارویی رشد نمیکند، بلکه با اختصاص مبالغی که در سایر بخشها «پول خُرد» محسوب میشود، در حوزه پژوهش تحولی بزرگ ایجاد خواهد شد.
شاهین آخوندزاده با اشاره به بهره برداری از پارک علم و فن و آوری بیان کرد: این پارک در فضایی به مساحت ۸ هزار متر مربع و زیربنای ۳۰۰۰ متر مربع با هدف ایجاد بستری مناسب برای تجاریسازی ایدههای علمی و حمایت از نخبگان منطقه، افتتاح شد.
وی افزود: برای راهاندازی این مرکز بیش از ۵۳ میلیارد ریال از محل منابع معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و بودجههای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هزینه شده است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در این مراسم با تأکید بر لزوم پیوند میان دانش و صنعت تاکید کرد: این پارک به عنوان محل استقرار شرکتهای دانشبنیان، نقشی کلیدی در تبدیل ایدههای نوآورانه محققان به محصولات کاربردی در حوزه سلامت ایفا خواهد کرد.
وی یادآور شد: پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با فراهمسازی زیرساختهای لازم، امکان فعالیت شرکتهای فناور و دانش بنیان را در حوزههای مختلف پزشکی و دارویی فراهم کرده و زنجیره تبدیل علم به ثروت را در این دانشگاه تکمیل میکند.
شاهین آخوندزاده تاکید کرد: توسعه زیرساختهای فناورانه و پژوهشی از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان است و رونمایی از این سامانه گامی مهم در این مسیر به شمار میرود.