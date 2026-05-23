به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیر اداره برنامه‌ریزی، نظارت و توسعه آموزش جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از ورود خدمات آموزشی این نهاد به شهرستان خوسف خبر داد و گفت: برای اولین بار با همکاری جهاددانشگاهی استان و آموزش‌ و پرورش شهرستان خوسف، مجموعه‌ای از دوره‌های کاربردی با هدف ارتقای دانش شهروندان در این شهرستان اجرا می شود.

حسنی با قدردانی از تعامل آموزش و پرورش شهرستان خوسف در این حوزه، افزود: حضور جهاد دانشگاهی در شهرستان خوسف در قالب برنامه‌ای بلند مدت و با هدف تثبت و تداوم خدمات این مجموعه در شهر خوسف برنامه ریزی شده است.

وی گفت: در راستای سیاست‌های توسعه‌ای جهاددانشگاهی و با هدف برقراری عدالت آموزشی در سطح استان، معاونت آموزشی این نهاد خدمات تخصصی خود را به شهرستان خوسف برده است تا بستری مناسب برای یادگیری مهارت‌های نوین در مجاورت محل سکونت شهروندان فراهم شود.

مدیر اداره برنامه‌ریزی و توسعه آموزش جهاددانشگاهی استان با اشاره به تخفیف ۵۰ درصدی شهریه‌ها نسبت به مبلغ مصوب و در حال اجرا در مرکز استان، افزود: همچنین به دانش‌آموختگان این دوره‌ها، گواهینامه معتبر جهاددانشگاهی اعطا می‌شود که به دلیل قابلیت ترجمه، اعتبار بین‌المللی داشته و در رزومه شغلی و مهارتی افراد بسیار حائز اهمیت است.

حسنی، با اشاره به دوره‌های پیش‌بینی شده در این مرحله، افزود: آموزش زبان انگلیسی شامل دوره‌های تخصصی از رده سنی کودکان تا بزرگسالان، فن بیان و سخنوری با هدف تقویت قدرت کلام و اعتماد به نفس و هنر‌های تجسمی و سنتی شامل؛ دوره‌های نقاشی و هنر اصیل خوش‌نویسی، این دوره‌ها را تشکیل می‌دهند.

وی، همچنین از معلمان و مدرسان متقاضی تدریس در دوره‌های زبان انگلیسی، فن بیان، نقاشی و خوشنویسی در شهرستان خوسف دعوت کرد در صورت تمایل، آمادگی خود را به جهاددانشگاهی اعلام کنند.