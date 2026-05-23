به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا امروز شنبه در مغولستان پیگیری شد که در وزن ۵۳- کیلوگرم مبینا نعمت زاده در مرحله یک چهارم نهایی برابر حریفی از کره جنوبی شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

در این وزن که ۱۸ تکواندوکار حضور داشتند، نعمت زاده در دور اول استراحت داشت و در دور دوم حریفی از تایلند را شکست داد، اما در مرحله یک چهارم نهایی برابر سئو یئون از کره جنوبی در دو راند شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.