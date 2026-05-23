به دلیل آلودگی هوا در بخش شهداد کرمان، ادارات با دوساعت تاخیرآغاز به کار خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با کاهش غلظت گرد و غبار و بهبود شاخصهای کیفیت هوا در استان کرمان، فعالیت تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی به روال عادی دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: خوشبختانه با کاهش پدیده گرد و غبار و بهبود شاخصهای آلایندگی در اکثر نقاط استان، تمامی ادارات طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
غلامرضا نژادخالقی افزود:به دلیل تداوم بالا بودن شاخصهای آلودگی هوا در بخش شهداد، فعالیت ادارات و دستگاههای دولتی و اجرایی (بهاستثنای نهادهای امدادی، خدماتی و نظامی) امروز با دو ساعت تأخیر و از ساعت ۹ صبح آغاز میشود.
اگرچه وضعیت آلودگی در سایر نقاط استان بهبود یافته است، اما همچنان رعایت نکات بهداشتی، بهویژه استفاده از ماسک برای گروههای حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی و قلبی، الزامی است و شهروندان باید هنگام تردد در فضای باز، توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.