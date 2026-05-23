مشارکت مردم در مصرف بهینه انرژی برق پایداری شبکه برق را برای هموطنان و ساکنان سیستان و بلوچستان به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، اول خردادماه در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز بهره‌وری و مصرف بهینه» نامگذاری شده است؛ روزی که فرصتی برای بازنگری در شیوه استفاده از منابع و توجه بیشتر به فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت صحیح امکانات محسوب می‌شود.

بهره‌وری به معنای استفاده بهتر و مؤثرتر از امکانات، منابع و ظرفیت‌های موجود است؛ موضوعی که در شرایط کنونی، نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات ایفا می‌کند.