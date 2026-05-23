مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان از برگزاری غیرحضوری ارزشیابی پایانی پایههای هفتم تا دهم در بازه زمانی ۹ تا ۳۱ خردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ناصر علیفر مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، آزمونهای پایانی پایههای هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول و آزمونهای پایه دهم دوره متوسطه دوم در بازه زمانی ۹ تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
او با اشاره به شیوه ارزشیابی دانشآموزان افزود: ملاک و معیار سنجش دانشآموزان در پایههای هفتم تا دهم صرفاً آزمون غیرحضوری نیست و شواهد، مستندات و عملکرد تحصیلی دانشآموزان در طول سال تحصیلی نیز در فرآیند ارزشیابی نهایی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
علی فر ادامه داد: معلمان و مدارس موظف هستند تمامی سوابق آموزشی، فعالیتهای کلاسی، میزان مشارکت آموزشی و روند پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را در ارزیابی پایانی لحاظ کنند تا حقی از دانشآموزان ضایع نشود.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان گفت: نحوه اجرا، سازوکار و زمانبندی برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم از سوی وزارت آموزشوپرورش تعیین و بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
او با اشاره به سازوکار ثبت اعتراض دانشآموزان نسبت به نتایج ارزشیابی پایانی گفت: دانشآموزانی که نسبت به نتایج ارزشیابی غیرحضوری خود در پایههای هفتم تا دهم اعتراض داشته باشند، میتوانند با مراجعه به مدرسه محل تحصیل خود درخواست اعتراض را ثبت کنند تا موضوع در شورای مدرسه بررسی و رسیدگی شود.
علی فر افزود: بر اساس دستورالعمل وزارت آموزشوپرورش، ارزشیابی پایانی دانشآموزان پایههای اول تا ششم ابتدایی بهصورت غیرحضوری و مطابق آییننامه ارزشیابی کیفی ـ توصیفی انجام میشود و معلمان با استناد به شواهد و مستندات عملکرد تحصیلی دانشآموزان در طول سال، ارزیابی نهایی را انجام خواهند داد.