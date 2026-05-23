معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: والدین گرامی برای پیشثبتنام فرزندان کلاس اولی خود به سایت ثبت نام مدارس به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضوان حکیمزاده افزود: فرآیند پیشثبتنام کلاس اولیها از امروز به صورت کاملاً الکترونیکی آغاز میشود.
معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: مدارس مجاز به دریافت مدارک به صورت فیزیکی در این مرحله نیستند و اولیای از مراجعه حضوری به مدارس خودداری کرده و صرفاً از طریق درگاه اعلام شده، اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند.