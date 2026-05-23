به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از شناسایی و دستگیری اعضای باند حرفه‌ای سرقت‌های مسلحانه باغ‌ویلا‌ها در محور‌های هفت‌باغ ماهان و جوپار خبر داد.

مهدی بخشی اظهار داشت: در پی وقوع بیش از ۱۰ فقره سرقت مسلحانه طلاجات از باغ‌ویلا‌های واقع در محور‌های هفت‌باغ ماهان، جوپار و همچنین چندین فقره سرقت مسلحانه و به عنف از منازل و احشام در شهر کرمان از اردیبهشت‌ماه سال گذشته تاکنون، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

وی افزود: با وجود حرفه‌ای بودن سارقان و اختفای آنان، با تلاش‌های شبانه‌روزی و اقدامات اطلاعاتی پیچیده، اعضای این باند توسط تیم‌های عملیاتی واحد عملیات ویژه پلیس آگاهی استان شناسایی و در عملیات‌های منسجم و جداگانه در شهر کرمان دستگیر شدند.

دادستان مرکز استان کرمان با بیان اینکه در حال حاضر بازسازی صحنه‌های سرقت مسلحانه در محور هفت‌باغ در حال انجام است، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو قبضه سلاح کلاشینکف به همراه دو تیغه خشاب و ۱۰ تیر جنگی، پنج قبضه شمشیر و چهار قبضه سلاح گلوله‌زنی و شکاری کشف و ضبط شده است.