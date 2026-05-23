کشف شبکه تسهیلات غیرمجاز بانکی در کردستان
فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف شبکه کلان و سازمانیافته تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، سردار الهی گفت: در راستای مقابله با جرایم اقتصادی و در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی، یک شبکه سازمانیافته دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی در استان شناسایی و متلاشی شد.
وی افزود: اعضای این شبکه با راهاندازی ۱۱ شرکت صوری و سوءاستفاده از افراد کمبضاعت، با استفاده از اسناد جعلی و شیوههای متقلبانه اقدام به دریافت تسهیلات کلان از بانکهای عامل کرده و پس از دریافت وامها، از بازپرداخت آن خودداری میکردند.
فرمانده انتظامی کردستان اظهارکرد: ارزش این پرونده حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است
سردار الهی افزود : ۲۲ نفر از متهمان اصلی شامل برخی کارکنان دولتی و غیردولتی نیز که در فرآیند اخذ این تسهیلات نقش داشتند، دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
وی یادآورشد: پلیس امنیت اقتصادی با جدیت مقابله با شبکههای اخلالگر اقتصادی و جرایم مالی را در دستور کار دارد و برخورد با اینگونه تخلفات با قدرت ادامه خواهد داشت