فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف شبکه کلان و سازمان‌یافته تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، سردار الهی گفت: در راستای مقابله با جرایم اقتصادی و در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی، یک شبکه سازمان‌یافته دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی در استان شناسایی و متلاشی شد.

وی افزود: اعضای این شبکه با راه‌اندازی ۱۱ شرکت صوری و سوءاستفاده از افراد کم‌بضاعت، با استفاده از اسناد جعلی و شیوه‌های متقلبانه اقدام به دریافت تسهیلات کلان از بانک‌های عامل کرده و پس از دریافت وام‌ها، از بازپرداخت آن خودداری می‌کردند.

فرمانده انتظامی کردستان اظهارکرد: ارزش این پرونده حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است

سردار الهی افزود : ۲۲ نفر از متهمان اصلی شامل برخی کارکنان دولتی و غیردولتی نیز که در فرآیند اخذ این تسهیلات نقش داشتند، دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی یادآورشد: پلیس امنیت اقتصادی با جدیت مقابله با شبکه‌های اخلالگر اقتصادی و جرایم مالی را در دستور کار دارد و برخورد با این‌گونه تخلفات با قدرت ادامه خواهد داشت