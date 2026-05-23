به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مجری طرح اکتشاف منطقه خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با انجام تشریفات اداری لازم طی دو ماه نخست سال جاری، انتخاب مشاوران و انعقاد قرارداد‌های مربوطه، فعالیت‌های اکتشافی مرحله عمومی در ۱۰ پروانه اکتشاف با مجموع مساحت ۲۵۳ کیلومتر مربع آغاز شده است.

جلالیان افزود: همچنین مطالعات پی‌جویی تکمیلی در زیرپهنه‌های بلوک بیرجند حاصل از طرح تحول سه‌جانبه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی کشور در ۵۵ محدوده اکتشافی درخواستی با مجموع مساحت ۱۳۵۳ کیلومتر مربع وارد مرحله اجرایی شده است.

وی با اشاره به هزینه‌های این مرحله گفت: هزینه انجام مطالعات اکتشافی این مرحله در مجموع حدود ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد شده و مدت زمان پیش‌بینی شده برای اجرای این مرحله، بسته به شرایط محدوده‌ها و شرح خدمات اکتشافی برنامه‌ریزی شده، بین ۶ تا ۱۲ ماه تعیین شده است.

مجری طرح اکتشاف منطقه خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده در مرحله قبلی افزود: در مرحله پیشین نیز مطالعات پی‌جویی تکمیلی و اکتشاف عمومی در ۱۵ فقره از پروانه‌های اکتشاف اخذ شده با مجموع مساحت ۳۲۴ کیلومتر مربع و با هزینه‌ای حدود ۳۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

جلالیان گفت: بر اساس نتایج به دست آمده، اکتشاف تفصیلی در ۸ محدوده در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود ظرف دو ماه آینده این فرآیند عملیاتی شده و مطالعات در این محدوده‌ها تکمیل شود.

وی افزود: هم اکنون ایمیدرو در استان خراسان جنوبی دارای ۲۵ فقره پروانه اکتشاف است که مطالعات مربوط به آنها مطابق مراحل اکتشافی در دست اقدام قرار دارد.

جلالیان گفت: همچنین مراحل صدور پروانه اکتشاف برای ۱۵ محدوده اکتشافی دیگر در دست پیگیری است و به محض صدور این پروانه‌ها، فرآیند انتخاب مشاور و آغاز فعالیت‌های اکتشافی در این محدوده‌ها انجام خواهد شد.