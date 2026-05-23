جشنواره بین المللی کودک، صلح و محیط زیست یادبود مهرانا مهدوی عارف (محیط‌یار شهید جنگ رمضان)، به‌زودی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان با اعلام این خبر گفت: هدف از طراحی این رویداد بین‌المللی، جلب توجه جهانیان به موضوع خسارت‌های جنگ به کودکان و محیط‌زیست به عنوان آسیب‌پذیرترین افراد و بستر‌ها در جریان جنگ‌های خصمانه است.

محمد مدادی افزود: مهرانا مهدوی عارف، محیط‌یار دبستان متانت منطقه ۵ تهران، در ۲۷ اسفند به همراه خانواده خود در شهرستان قم به شهادت رسید و شهادت این محیط‌یار که فعالیت‌هایی در زمینه آب و انرژی در مدرسه خودش انجام می‌داد، الگویی شد برای طراحی یک رویداد بین‌المللی با مشارکت کودکان برای موضوع محیط‌زیست و صلح که تلفیق ناگسستنی با همدیگر دارند.

رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان تصریح کرد: این رویداد به همراه رویداد ملی مأموریت ماکان که دانش‌آموزان ابتدایی کشور خودمان را پوشش می‌دهد، مخاطب بین‌المللی خواهد داشت و همه دانش‌آموزان کشور‌های جهان می‌توانند در این رویداد شرکت کنند.