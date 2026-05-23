به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قلعه‌گنج از مختومه شدن پرونده یک فقره قتل با گذشت اولیای دم در بخش «سرخ قلعه» خبر داد و گفت: با تلاش مصلحین و سران طوایف، مسیر خون‌خواهی به صلح تغییر کرد.

کیومرث قاسمی افزود: در اقدامی ستودنی که نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه نهاد‌های قضایی و اجتماعی برای حفظ آرامش و امنیت جامعه است، پرونده قتلی که در سال ۱۳۹۴ در بخش سرخ قلعه رخ داده بود، با گذشت اولیای دم به صلح و سازش ختم شد.

وی افزود: متهم این پرونده که به مدت ۱۰ سال دوران محکومیت خود را در زندان سپری کرده بود، در آستانه اجرای حکم قصاص قرار داشت؛ هیئتی متشکل از سران طوایف، ریش‌سفیدان، مصلحین منطقه و اعضای شورای حل اختلاف زندان، برای پیشگیری از گسترش اختلافات و خون‌خواهی، وارد عمل شدند.

دادستان قلعه‌گنج تصریح کرد: با همکاری مؤثر این هیئت و برگزاری جلسات متعدد، تلاش‌های گسترده‌ای برای جلب رضایت اولیای دم آغاز شد. این مصلحین با رویکردی انسانی و با تکیه بر اصول اسلامی و سنت‌های حسنه، توانستند با گفت‌و‌گو و میانجی‌گری، قلوب اولیای دم را به بخشش ترغیب کنند.