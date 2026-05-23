مهلت نامنویسی برای شرکت در آزمون سراسری و پذیرش دانشجو ـ معلم سال ۱۴۰۵ امروز به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در رشتههای با آزمون در دورههای روزانه، نوبت دوم، روزانه-غیردولتی، مجازی غیرانتفاعی، مشترک، پردیس خودگردان و شهریهپرداز، دانشگاه پیامنور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و رشتههای تحصیلی باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی میرساند، ثبتنام برای شرکت در این آزمون از یکشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ منحصراً از طریق تارنمای این سازمان به نشانی sanjesh.org آغاز شده و امروز شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ به پایان می رسد؛ لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند تا پایان امروز برای شرکت در این آزمون ثبتنام کنند.
متقاضیان پذیرش در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نیز که در بازۀ زمانی (۱۴۰۴/۰۹/۲۵ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۱) موفق به ثبتنام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاههای مذکور نشدند، در صورت داشتن شرایط و ضوابط اختصاصی میتوانند با ورود به سامانۀ جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org، نسبت به ثبتنام در آزمون اختصاصی دانشجو ـ معلم سال ۱۴۰۵ اقدام کنند.
نکته مهم اینکه, افرادی که در زمان ثبت نام فقط متقاضی شرکت در آزمون سراسری هستند در زمان انتخاب رشته، حق انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را نخواهند داشت.
همچنین افرادی که در زمان ثبت نام فقط متقاضی شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم هستند در زمان انتخاب رشته، حق انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ (سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) را نخواهند داشت.
گفتنی است، زمان برگزاری آزمون، به محض فراهم شدن شرایط برگزاری، متعاقباً از طریق تارنمای سازمان سنجش اطلاعرسانی خواهد شد.