در پنج روز آینده آسمان اغلب مناطق صاف همراه با افزایش سرعت باد و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی استان گفت: بر اساس تحلیل این نقشه‌ها، وضعیت جوی استان در پنج روز آینده عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود، اما در برخی ساعات افزایش سرعت باد و گاهی وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد که در بعضی نقاط می‌تواند با گرد و غبار همراه باشد.

علی کرمی افزود: در مناطق سردسیر استان نیز شرایط جوی مشابه خواهد بود و آسمان بیشتر صاف است، اما در برخی ساعات افزایش سرعت باد و احتمال بروز گرد و غبار وجود دارد.

وی همچنین از روند افزایشی دما در روز‌های پیش رو خبر داد و گفت: بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد دمای هوا طی روز‌های آینده به تدریج افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: بر اساس آخرین داده‌های ثبت شده، بیشینه دمای هوا در استان به ۲۸.۲ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما نیز در سردترین نقاط استان به ۱۲.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.