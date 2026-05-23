پیشبینی جوی کهگیلویه و بویراحمد تا پنج روز آینده
در پنج روز آینده آسمان اغلب مناطق صاف همراه با افزایش سرعت باد و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گرد و غبار پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به بررسی آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی استان گفت: بر اساس تحلیل این نقشهها، وضعیت جوی استان در پنج روز آینده عمدتاً صاف پیشبینی میشود، اما در برخی ساعات افزایش سرعت باد و گاهی وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد که در بعضی نقاط میتواند با گرد و غبار همراه باشد.
علی کرمی افزود: در مناطق سردسیر استان نیز شرایط جوی مشابه خواهد بود و آسمان بیشتر صاف است، اما در برخی ساعات افزایش سرعت باد و احتمال بروز گرد و غبار وجود دارد.
وی همچنین از روند افزایشی دما در روزهای پیش رو خبر داد و گفت: بررسی دادههای ایستگاههای هواشناسی نشان میدهد دمای هوا طی روزهای آینده به تدریج افزایش مییابد.
وی بیان کرد: بر اساس آخرین دادههای ثبت شده، بیشینه دمای هوا در استان به ۲۸.۲ درجه سانتیگراد و کمینه دما نیز در سردترین نقاط استان به ۱۲.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.
کرمی اضافه کرد: با توجه به احتمال افزایش سرعت باد و وقوع گرد و غبار، شهروندان بهویژه گروههای حساس در صورت بروز شرایط گرد و غباری، توصیههای بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند.