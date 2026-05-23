مردمان ولایت‌مدار شهرستان بهارستان، برای هشتاد و سومین شب متوالی، با صلابتی وصف‌ناپذیر بر عهد خود ایستادند و نمایشی دیگر از بصیرت و وحدت را به تصویر کشیدند.

خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه گذشته، میدان هفت‌تیر نسیم‌شهر بار دیگر به میعادگاه عاشقان وطن تبدیل شد. در این گردهمایی پرشور، شرکت‌کنندگان با نگاهی تحلیلی به تحولات بین‌المللی، عقب‌نشینی‌های پیاپی ترامپ در برابر شکوه و عظمت ایران اسلامی را نشانه‌ای آشکار از حقارت و سردرگمی جبهه دشمن دانستند.

مردمِ حاضر در این قرار شبانه، با تأکید بر اینکه کارنامه ترامپ مملو از دروغ و فریب است، تصریح کردند که حتی افکار عمومی در ایالات متحده نیز دیگر اعتباری برای ادعاهای او قائل نیستند.

در پایان این تجمع، صدایی واحد از میدان هفت‌تیر به گوش رسید: «تهدیدهای دشمن دیگر نخ‌نما شده است».

شرکت‌کنندگان با تأکید بر هوشیاری همیشگی ملت ایران، هشدار دادند که هرگونه خطای احتمالیِ بدخواهان، با پاسخی بسیار محکم‌تر و کوبنده‌تر از گذشته مواجه خواهد شد؛ پاسخی که درس عبرتی ماندگار برای دشمنان این مرز و بوم رقم خواهد زد.