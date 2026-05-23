۴ پرواز رفت و برگشت جدید در مسیر تهران–بیرجند–تهران توسط هواپیمایی ایرانایر در هفته پیشرو برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاههای استان گفت: با پیگیریهای انجامشده و در راستای پاسخگویی به تقاضای مسافران، برای هفته پیشرو ۴ پرواز رفت و برگشت در روزهای سهشنبه و پنجشنبه به برنامه پروازی فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند افزوده شده است.
سیدی با اشاره به اینکه این پروازها از سوی ناوگان ایرباس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود، افزود: با بهرهگیری از این نوع هواپیما، ظرفیت صندلی مناسب و مطلوبی برای این مسیر ایجاد شده است که میتواند بخشی از نیاز مسافران را پوشش دهد.
وی در خصوص جزئیات پروازی گفت: پرواز روز سهشنبه ساعت ۱۲:۱۵ از تهران آغاز و ساعت ۱۳:۳۰ وارد فرودگاه بیرجند میشود و در ساعت ۱۴:۳۰ بیرجند را به مقصد فرودگاه مهرآباد ترک میکند.
مدیرکل فرودگاههای استان افزود: همچنین پرواز روز پنجشنبه ساعت ۱۴:۰۰ از تهران انجام و ساعت ۱۵:۳۰ در بیرجند به زمین مینشیند و ساعت ۱۶:۲۵ فرودگاه بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
سیدی گفت: با برقراری این پروازها، مجموعاً ۶ پرواز رفت و برگشت در روزهای شنبه، سهشنبه و پنجشنبه در مسیر مذکور برقرار است و پرواز روز شنبه از سوی هواپیمایی پارسایر انجام میشود و این در حالی است که شرکت پارسایر پرواز روز دوشنبه خود را به دلیل محدودیتهای عملیاتی ابطال کرده است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه مجوز پروازها بهصورت هفتگی اخذ میشود، افزود: تداوم و استمرار این پروازها در هفتههای آینده، به میزان استقبال و ضریب اشغال مسافران بستگی دارد.
سیدی در پایان از مسافران خواست با استفاده از این ظرفیت پروازی، زمینه تداوم خدمات هوایی در استان را فراهم کنند.