به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اعظم الهامی در نخستین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خراسان شمالی گفت: اختصاص کارت امید مادر از ابتدای امسال یکی از مهمترین اقدامات دولت چهاردهم در مسیر ترویج جوانی جمعیت است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، برای مادرانی که فرزندانشان از ابتدای فروردین‌ماه متولد شده‌اند، کارت امید مادر به‌صورت ماهانه ۲۰ میلیون ریال تا دو سالگی کودک شارژ می‌شود.

وی ادامه داد: این اعتبار تنها برای هزینه‌های مرتبط با کودک از جمله تغذیه مناسب، خوراک کودک و سایر ملزومات ضروری قابل استفاده است.

الهامی ادامه داد: همچنین در مواردی که کودک از شیر مادر محروم باشد، امکان خرید شیر خشک نیز از داروخانه‌های مجاز با این اعتبار فراهم است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی تاکید کرد: اجرای این طرح، در کنار سایر برنامه‌های حمایتی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و تشویق به فرزندآوری داشته باشد.

به گفته وی، حمایت از مادران در ماه‌های ابتدایی تولد فرزند، نه‌تنها به ارتقای سلامت کودک کمک می‌کند بلکه در تحقق سیاست‌های کلان کشور در حوزه جوانی جمعیت نیز اثرگذار خواهد بود.