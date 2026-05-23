تشدید برخورد با تخلفات در بازار؛
مهر و موم ۲ واحد صنفی در یاسوج به دلیل تخلفات
رئیس اتاق اصناف یاسوج از مهر و موم دو واحد صنفی متخلف به دلیل گرانفروشی، مخدوش کردن قیمت کالا، عدم درج قیمت در گشت مشترک اتاق اصناف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهرداد الهی در حاشیه گشت مشترک به همراه بسیج اصناف در بازرسی از واحدهای صنفی یاسوج گفت: در این بازدید، همه واحدهای صنفی مستقر در این مسیر بررسی و ارزیابی شد.رئیس اتاق اصناف یاسوج افزود: دو واحد صنفی سوپرمارکت به علت تخلفاتی از جمله گرانفروشی، مخدوش کردن قیمت کالا، درج نکردن قیمت و عرضه کالای تاریخگذشته شناسایی و تعطیل شدند.
وی ادامه داد: همچنین برای سایر واحدهای صنفی که دارای تخلفات جزئی بودند، تذکر و اخطاریه کتبی صادر شد.
الهی با تأکید بر استمرار نظارتها بر بازار، اضافه کرد: برخورد با متخلفان صنفی با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ساماندهی بازار به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.