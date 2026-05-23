سامانه «ساغر» از امروز برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فعال شد و بر اساس قانون جدید، همه مردم و مشاوران املاک موظف‌اند اسناد عادی خود را برای دریافت سند رسمی در این سامانه ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، به‌گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس بر اساس قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول همه مردم مکلفند همه اسناد عادی غیر منقول خود را در این سامانه برای دریافت سند رسمی شبت کنند.

اکبری افزود: پیشگیری از بازفروشی اموال غیرمنقول و سوء استفاده‌های مالکیتی در معاملات از مهمترین مزایای ثبت اسناد در سامانه ساغر است.

وی اعلام کرد: امتیازاتی هم برای مالکان اموال از جمله دریافت اسناد تسهیلاتی، رهن و وثیقه اسناد برای ثبت در سامانه ساغر در نظر گرفته شده است.

معاون ثبت اسناد و املاک فارس گفت: بر اساس قانون تا دوسال آینده اگر این اسناد درسامانه ثبت نشوند، در هیچ محکمه‌ای پذیرفته نیست و اعتبار ندارد.

بر اساس قانون همه صنف املاک کشور از امروز ملزم به انجام تمام فعالیت‌های خود در بستر سامانه ساغر هستند.

متقاضیان ورود به سامانه ساغر، باید عبارت سامانه کاتب یا نشانی kateb.ir، را در مرورگر خود جست‌و‌جو کرده و پس از ورود و ثبت نام در این سامانه، در صفحه اصلی گزینه ثبت ادعا را انتخاب کرده و وارد سامانه ساغر شوند.