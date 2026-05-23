رییس جمعیت هلالاحمر شهر ستان جوانرودگفت: پیکر فرد ۷۰ ساله مفقودشده در ارتفاعات نوروزآباد جوانرود پس از ۷ ساعت جستوجوی بیوقفه امدادگران پیدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مهرآبی افزود : از پایان عملیات جستوجو و نجات در ارتفاعات روستای «نوروزآباد» شهرستان جوانرود خبر داد و اظهار کرد: پیکر فرد مفقود شده پس از ۷ ساعت تلاش بیوقفه نجاتگران جمعیت هلالاحمر پیدا شد.
او افزود: در پی اعلام گزارش مردمی مبنی بر گمشدن یک آقا با حدود ۷۰ سال سن در ارتفاعات روستای نوروزآباد (در محور جوانرود به پاوه)، بلافاصله سه تیم عملیاتی جمعیت هلالاحمر شهرستان جوانرود به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به شرایط دشوار جغرافیایی منطقه افزود: با توجه به کوهستانی و صعبالعبور بودن مسیر، تیمهای اعزامی از صبح امروز عملیات جستوجوی میدانی خود را با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی کوهستان آغاز کردند. امدادگران با وجود شرایط دشوار، صعبالعبور و توپوگرافی پیچیده منطقه، تمامی مسیرهای احتمالی را برای یافتن این شهروند مورد پایش دقیق قرار دادند.
مهرآبی ادامه داد : پس از ۷ ساعت عملیات مستمر، تیمهای امدادی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با همراهی نیروهای مردمی، غروب امروز (جمعه، اول خرداد ۱۴۰۵) موفق به یافتن پیکر این فرد در ارتفاعات شدند که بررسیهای اولیه نشاندهنده سقوط وی از ارتفاع بود.
رییس جمعیت هلالاحمر شهر ستان جوانروداضافه کرد: پیکر این کوهنورد پس از انتقال به دامنه کوه و طی مراحل قانونی، جهت سیر مراحل بعدی و تدفین به عوامل آرامستانها تحویل داده شد.
مهرآبی از کوه نوردان خواست پیش از عزیمت به ارتفاعات و مناطق ناآشنا، ضمن اطلاعرسانی دقیق به خانواده و همراهان، از شرایط جوی و مسیرها اطمینان حاصل کرده و اکیداً از صعودهای انفرادی پرهیز کنندو در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را بلافاصله با شماره تلفن ۱۱۲ (ندای امداد هلالاحمر) در میان بگذارند .