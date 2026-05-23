استاندار خوزستان از آغاز فعالیت ۲۴ ساعته گمرک شلمچه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان گفت: با توجه به حجم مبادلات این پایانه، مقرر شد فعالیت گمرک به صورت شبانهروزی ۲۴ ساعته درآید که این طرح عملیاتی شد.
او افزود: از این پس، تردد مسافران و ترانزیت کالا در این مرز به صورت بیست و چهار ساعته انجام خواهد شد و هیچ گونه معطلی در مرز نخواهیم داشت.
موالیزاده ادامه داد: تعیین تکلیف پایانه کامیونی، ایجاد قرارگاه مرکزی شلمچه و استقرار فرماندهی واحد مرزی از دیگر برنامههاست تا تمامی دستگاههای مستقر در مرز با مدیریت هماهنگ فعالیت کنند و از تصمیمگیریهای سلیقهای جلوگیری شود.
او با اشاره به رفع محدودیتهای صادراتی در مرزهای استان گفت: محدودیت صادرات برخی محصولات از جمله آهن و محصولات فلزی مدیریت و برطرف شده و صادرات از مرزهای شلمچه و چذابه در حال انجام است.
استاندار خوزستان با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی اربعین حسینی تاکید کرد: از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه تخصصی اربعین برگزار شده و پیشبینی ما این است که اربعین امسال با حضور گستردهتر زائران برگزار شود؛ از اینرو تمامی دستگاهها برای ارائه خدمات مطلوب در حال آمادهسازی زیرساختها هستند.
موالی زاده مرز شلمچه را دروازه ورود به کشور دانست و گفت: باید تلاش کنیم این دروازه چنان باشد که مسافر احساس کند نه صرفاً وارد یک شهر، بلکه وارد ایران شده است؛ نظم، ترتیب، تمیزی و امکانات لازم باید در سطح بالایی قرار گیرد.