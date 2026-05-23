انفجار کپسول گاز در شهر قره بلاغ فسا ، سه نفر را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان فسا گفت: در پی وقوع حادثه انفجار پیکنیک در یک منزل مسکونی در شهر قره بلاغ این شهرستان، ۲ گروه از پایگاههای اورژانس دوگان و قاسم آباد به محل حادثه اعزام شدند.
مجتبی نوح پیشه افزود: عوامل اورژانس هر سه مصدوم حادثه را با پایش مداوم علائم حیاتی برای دریافت مراقبتهای تخصصی به بیمارستان ولی عصر فسا منتقل کردند.
دکتر حجت اله نجفی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا هم با توصیه به شهروندان گفت: استفاده از تجهیزات پیکنیک و کپسولهای گاز در
محیطهای بسته بدون رعایت استانداردهای ایمنی میتواند منجر به حوادث جبران ناپذیر شود.
شهرستان فسا در جنوب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.