لویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان از اعمال خاموشی با برنامه در شهرستان‌های کهگیلویه، باشت و بویراحمد امروز شنبه به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه، اصلاح شبکه خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

مناطقی که امروز قطعی برق دارند به این شرح است:

کهگیلویه

ضرغام آباد، شهید بهشتی، صحرای کلاچو، دستگرد از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۱۰:۱۰ مناطق خاموش:

بویراحمد

باغات محمود آباد و سیب مداب از ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰

باشت

تنگ تیز از ساعت ۰۵:۱۰ لغایت ۰۵:۳۰