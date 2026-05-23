کوروش زارعی، بازیگر سینما و تئاتر کشورمان، با تأکید بر لزوم روایتگری حماسه‌های ملی و ایفای نقش فعال هنرمندان در بزنگاه‌های تاریخی، بر اهمیت تزریق امید و انگیزه به جامعه از طریق تولید آثار فاخر هنری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کوروش زارعی در گفت‌و‌گو با برنامه «پیک صبا»، با اشاره به ضرورت واکنش به‌موقع اهالی هنر نسبت به مسائل جاری کشور و جهان اسلام، اظهار داشت: هنرمند باید فرزند زمانه خود باشد و در قبال اتفاقاتی که در پیرامون کشور، جهان اسلام و بشریت رخ می‌دهد، بی‌تفاوت نباشد.

این بازیگر تئاتر و سینما، رسالت هنرمندان در شرایط کنونی را حضور فعال در کنار مردم دانست و افزود: زمانی که هنرمند با تولید آثار خود، مردم را در میدان و حماسه‌های ملی دلگرم می‌کند، در واقع به وظیفه اصلی خود عمل کرده است. هدف اصلی از تولید آثار هنری باید تزریق انگیزه مقاومت، اقتدار و سربلندی به ملت باشد.

زارعی با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی ایران تصریح کرد: کشور در عرصه بین‌المللی پیشتاز و تأثیرگذار است و ظرفیت‌های ایجاد شده در پی فرامین رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های راهبردی، نویدبخش اقتدار اقتصادی و سیاسی برای ایران خواهد بود.

این هنرمند با بیان خاطراتی از حضور خود در جشنواره‌های بین‌المللی افزود: هر کجا که به عنوان هنرمند ایرانی حضور یافتم، هنر و سینمای ایران مورد توجه و احترام واقع شد.

معتقدم در عرصه‌هایی که ابزار‌های دیپلماتیک یا نظامی ممکن است کارآمدی محدود داشته باشند، این هنر است که تأثیر ماندگار خود را بر اذهان جهانی می‌گذارد.

زارعی در پایان ضمن ابراز وفاداری به آرمان‌های انقلاب و معرفی خود به عنوان سرباز عرصه فرهنگ، از برنامه‌های پیش‌روی خود برای ثبت حماسه‌های مردمی خبر داد و گفت: در پاسخ به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت روایتگری حماسه‌ها، تولید یک اثر موسیقایی در تکریم مردم را با همکاری فرزندم آغاز کرده‌ام که به‌زودی منتشر می‌شود.

همچنین علیرغم برخی کسالت‌های جسمی، در حال برنامه‌ریزی برای اجرای یک اثر تئاتری با همین رویکرد هستیم تا در راه وطن و ارزش‌های مردم ایران گام برداریم.