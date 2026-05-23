معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی از تولید هزار و ۲۴۸ تن عسل در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی شکاری گفت: سال گذشته هزار و ۷۹۶ زنبوردار با مدیریت ۱۴۶ هزار و ۴۶۰ کلنی زنبور عسل در استان فعالیت داشتند که حاصل آن تولید ۱۲۴۸ تن عسل، ۲۶ هزار و ۸۶۸ کیلوگرم موم و ۲۱۸ کیلوگرم ژلهرویال بوده است.
وی افزود: این بخش علاوه بر نقش مهم در تولید محصولات دامی، برای یکهزار و ۷۹۶ خانوار نیز شغل ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: بهرهگیری از این ظرفیت طبیعی، علاوه بر ارتقای تولیدات زراعی و باغی، موجب بهبود بهرهوری در بخش کشاورزی و توسعه پایدار در این حوزه میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی ادامه داد: این محصولات در بازارهای محلی، استانی و کشوری به فروش رسیده و بخشی از نیاز صنایع غذایی و دارویی را نیز تامین کرده است.
وی با اشاره به نقش اشتغالزایی این بخش گفت: زنبورداری علاوه بر اشتغال مستقیم برای هزار و ۷۹۶ خانوار، به ایجاد مشاغل غیرمستقیم در حوزههای مرتبط نیز کمک کرده و در اقتصاد روستایی استان اثرگذار بوده است.
معاون جهاد کشاورزی خراسانشمالی افزود: هماهنگی میان زنبورداران، کشاورزان و مراکز جهاد کشاورزی نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از سموم و افزایش بهرهوری محصولات دارد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه زنبورداری در خراسانشمالی میتواند بهعنوان یکی از محورهای مهم اقتصاد کشاورزی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی دنبال شود.
خراسان شمالی در شاخص تولید عسل رتبه ۱۴ کشور، در تعداد کلنیها رتبه ۱۷ و در تعداد زنبورستانها رتبه ۱۹ را به خود اختصاص داده است.