اعضای اصفهانی تیم ملی پومسه پس از پایان رقابتهای آسیایی به میزبانی مغولستان، با استقبال رسمی در فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به کشور بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛در این مراسم، هادی افشار بگلو سرپرست دبیر کلی فدراسیون، طلعت مرادی نایب رئیس بانوان فدراسیون تکواندو، جواد ابنیمین نماینده هیات تکواندو استان اصفهان با حضور در فرودگاه و اهدای گل، ورود ملیپوشان تیم ملی پومسه ایران را خیرمقدم گفتند و از تلاشهای آنان در راه کسب افتخار برای میهن اسلامی تجلیل کردند.