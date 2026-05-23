به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حاج عسکر اسلامدوست، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال، در سن ۷۰ سالگی، بر اثر سکته مغزی دار فانی را وداع گفت.
مرحوم عسکر اسلامدوست که متولد سال ۱۳۳۵ در تالش بود، از هفتم خرداد ۱۳۷۹ به عنوان نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت، وی که از چهرههای خوشنام سیاسی شهرستانهای تالش، ماسال و رضوانشهر و استان گیلان محسوب میشد، پدر یاسر اسلامدوست نماینده فعلی شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال است.