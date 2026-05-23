سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی از انجام بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در دو ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: ۶۰ درصد مرغ تولیدی استان، مازاد بر مصرف داخلی است و به سایر استانها ارسال میشود.
معراجیان افزود: با برنامهریزیهای صورت گرفته در فروردین و اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغ گوشتی انجام شده که این میزان، امنیت غذایی استان و بخش مهمی از نیاز شرق کشور را تضمین میکند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید در استان افزود: پیشبینی میشود از این میزان جوجهریزی، بیش از ۶ هزار تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار شود.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد از این تولیدات مازاد بر نیاز مصرفی مردم خراسان جنوبی است، محمولههای تولیدی برای تنظیم بازار و تأمین پروتئین مورد نیاز به استانهای همجوار، بهویژه سیستان و بلوچستان حمل میشود.
معراجیان افزود: حمایت از تولیدکنندگان و استمرار زنجیره تولید طیور، از اولویتهای اصلی سازمان برای حفظ ثبات بازار و حمایت از اشتغال پایدار در بخش کشاورزی استان است.