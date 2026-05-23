استاندار کرمانشاه در جریان سفر به شهرستان کنگاور با همراهی نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی، عملیات اجرایی پروژه ساماندهی ورودی شهر گودین و پروژه‌های شهری را با اعتبار ۶۴۵ میلیارد ریال کلید زد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی در جریان این افتتاح با اشاره به قدمت و موقعیت راهبردی شهر گودین، اظهار کرد: ساماندهی ورودی شهر‌ها به عنوان پیشانی و نماد خدمت‌رسانی، اولویت جدی استانداری است و شهرداری گودین اقدامات خوبی در زمینه روشنایی و فضای سبز ورودی شهر انجام داده است.

استاندار کرمانشاه افزود: برای تکمیل المان‌ها، میادین و تجهیزات مورد نیاز این شهر، حمایت‌های مالی و اعتباری لازم صورت می‌گیرد تا شهر گودین متناسب با شأن مردم عزیز و موقعیت گردشگری آن، سیمای مطلوب‌تری به خود بگیرد.

دکتر حبیبی با اشاره وضعیت سد کبوترلانه در شهرستان کنگاور گفت: به فضل الهی و با بارندگی‌های اخیر، سد کبوترانه با حجم ذخیره ۲۵ میلیون مترمکعب به طور کامل پر شده و آماده تحول‌آفرینی در حوزه‌های شرب، صنعت و کشاورزی است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برکات این سد برای منطقه گفت: این پروژه علاوه بر تأمین آب ۱۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و رفع دغدغه آب شرب بلندمدت کنگاور، ظرفیت عظیمی در حوزه گردشگری دارد و در این راستا، به اداره‌کل میراث فرهنگی و شرکت آب منطقه‌ای مأموریت داده شد تا طرح‌های مشترک گردشگری را در حاشیه این سد عملیاتی کنند.

دکتر حبیبی در خصوص مطالبات جاده‌ای مردم منطقه گفت: مناقصه تعریض چند کیلومتر باقی‌مانده از محور تویسرکان به کنگاور که در محدوده سرزمینی استان کرمانشاه است، برگزار شده و هم‌اکنون در مرحله بازگشایی پاکت‌ها و تعیین پیمانکار قرار دارد تا این مسیر پرتردد هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

دکتر حبیبی با بیان اینکه برای گره‌گشایی از پروژه‌های نیمه‌تمام پیگیری ویژه‌ای انجام می‌شود گفت: با بهره‌برداری از سد و تکمیل راه‌های مواصلاتی، شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد شرق استان خواهیم بود.