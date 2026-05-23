به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی متقیان گفت: بر این اساس، همه امتحانات پایان نوبت دوم برای دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه اول، متوسطه دوم (شاخه نظری) و هنرستان‌ها به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین در دوره ابتدایی نیز ارزشیابی‌ها همانند گذشته به صورت کیفی-توصیفی انجام می‌شود.

متقیان در خصوص برگزاری آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: زمان برگزاری امتحانات نهایی این پایه‌ها پس از عادی شدن شرایط در سطح کشور، توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم رعایت دقیق ضوابط ابلاغی خاطرنشان کرد: مدیران محترم مدارس موظف به اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی هستند و هرگونه تصمیم‌گیری یا اجرای سلیقه‌ای امتحانات خارج از ضوابط رسمی، تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: از خانواده‌های گرامی و دانش‌آموزان عزیز درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به امتحانات را تنها از منابع خبری رسمی دنبال کنند و به شایعات توجه نکنند.