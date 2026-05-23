به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ بندر ترکمن گرامیداشت شهدای میناب و ناو دنا به میزبانی استان گلستان و با شرکت ۷۲ ورزشکار در ورزشگاه قاندومی برگزار شد.

در جریان برگزاری این مسابقات در ماده پرش طول ریحانه مبینی دوومیدانی کار شهرستان آران و بیدگل از استان اصفهان با ثبت رکورد ۶.۳۵ متر علاوه بر کسب عنوان نخست این ماده، برنده جایزه ۳۰۰ میلیون ریالی شد.

همچنین مارال عطاردی از تهران با ثبت رکورد ۵.۴۹ متر و صبا خراسانی از تهران با ثبت رکورد ۵.۳۹ متر عناوین دوم و سوم این مسابقات را کسب کردند.