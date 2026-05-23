پخش زنده
امروز: -
معاون واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تحولات جامعه را بر زبان موثر خواند و گفت: در عین پذیرش پویایی زبان، باید از زبان مراقبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نسرین پرویزی با بیان اینکه هر حادثهای در هر کشوری، از جنگ تا انقلاب و فناوری، میتواند زبان را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: زبان ما گاهی عاطفی میشود، گاهی حماسی و گاهی سیاسی و این به جریانی بستگی دارد که تحت تأثیرش قرار گرفتهایم.
معاون واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: برای مثال در انقلاب مشروطه، کلماتی مثل آزادی، قانون، ملت، وطن، مجلس، مشروطه، حقوق، انتخابات و روزنامه. جا افتادند. کلمه «مجلس» پیش از آن برای مجالس عروسی به کار میرفت، اما از دوره مشروطه به این سو معنای تازهای گرفت و جایگزین «پارلمان» شد.
پرویزی گفت: در دوره پهلوی هم، واژههایی مثل شهرداری، دادگستری، دانشگاه، هواپیما، راهآهن، کارمند، بخشنامه، آموزش و پرورش، باستانی، میهن و تمدن وارد زبان شدند.
وی افزود: انقلاب ۵۷ مسائل ایدئولوژیک و مذهبی را وارد زبان کرد. واژههایی مثل انقلاب، مستضعف، مستکبر، طاغوت، استکبار، امت، امت اسلامی، حزبالله، شهید، شهادت، منافق، ولایت، ولایت فقیه، بسیج، کمیته و خودکفایی بعد از انقلاب بار معنایی جدیدی پیدا کردند. بسیج حتی با همین تلفظ وارد فرهنگهای فرانسوی و انگلیسی شد.
پرویزی سپس به دوره جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: جنگ هشتساله تاثیری عمیق بر زبان فارسی گذاشت. واژههایی مثل جبهه، رزمنده، ایثار، شهادت، جانباز، آزاده، عملیات، خاکریز، شیمیایی، مفقودالاثر، پاتک، تک، آفند، پدافند، پدافند عامل، موج انفجار، وصیتنامه، سنگر، تخریبچی، وضعیت سفید، قرمز، زرد و شربت شهادت به طور مرتب از رسانهها شنیده میشد. زبان ما در این دوره بیشتر نظامی شد و واژههای نظامی وارد زندگی عادی مردم شدند.
پرویزی سپس به تأثیر اینترنت بر زبان فارسی پرداخت و ادامه داد: در دوره اینترنت، زبان فارسی به ناگهان جهانیتر و غیررسمیتر شد. واژههایی مثل وبلاگ، بلاگر، چت، ایمیل، دانلود، آپلود، لینک، کلیک و سرچ وارد زبان شدند.
معاون واره گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به رشد شبکههای اجتماعی در دهه ۹۰ ادامه داد: در این دوره، سرعت تولید و فراموشی واژهها بسیار بالا بود. واژههایی مثل وایرال، فالو، بلاک، استوری، سلبریتی، هشتگ، ترند، لاکچری، فیک و اینفلوئنسر از راه شبکههای اجتماعی وارد زبان شدند. ترکیبات فارسی-انگلیسی مثل «آنفالو کردن» هم رواج پیدا کرد. حتی از زبان ترکی هم واژههایی مثل «گرُخیدن» به معنی ترسیدن وارد زبان جوانان فارسی زبان شد.
پرویزی سپس به تأثیر جنگهای اخیر منطقه بر زبان فارسی پرداخت و گفت: جنگ «دوازدهروزه» و «جنگ تحمیلی سوم » و پوشش زنده اخبار در شبکههای اجتماعی باعث رواج مجموعهای از واژههای نظامی و رسانهای شد. واژههای پهپاد، موشک نقطهزن، گنبد آهنین، حمله ترکیبی، عملیات وعده صادق، جنگ شناختی، روایت، رسانههای معاند، آتشبس، درگیری مستقیم و محور مقاومت از این جملهاند.
وی با انتقاد از رواج واژههای بیگانه بهجای معادلهای فارسی آنها گفت: فرهنگستان پیش از این جنگها برای «لانچر» معادل «پرتابگر» را ساخته بود و نظامیان هم آن را پذیرفته بودند. اگر صدا و سیما همان را به کار میبرد، «لانچر» جا نمیافتاد. بهجای «روایت» میگویند «نریشن». ما برای «هک کردن»، «رخنه کردن» را داریم، اما «رخنهگر» بهجای «هکر» به کار نرفت.
پرویزی در بخش پایانی سخنان خود، زبان فارسی را «بایگانی زنده تاریخ اجتماعی ایران» خواند و گفت: در دوره مشروطه، زبانِ قانون و ملت مطرح شد. در دوره پهلوی، زبانِ دولت مدرن شد و ملیگرایی در آن برجسته بود. در دوره انقلاب، زبانِ ایدئولوژی و مذهب قوی شد. در جنگ ایران و عراق، زبانِ حماسه و ایثار شکل گرفت. در دوره اینترنت، زبانِ فناوری و جهانیشدن اصطلاحات مطرح شد. در زمان شبکههای اجتماعی، زبانِ سرعت و طنز و انگلیسیگرایی به وفور وجود داشت. در حوادث جنگهای اخیر هم زبانِ رسانه، امنیت و فناوری نظامی مطرح شده است. هر بحرانی تأثیر خود را بر این زبان باقی میگذارد و من امیدوارم هویت ملیمان برای همه ما آنقدر اهمیت داشته باشد که در هر دوره بتوانیم زبان فارسی را به نیکی حفظ کنیم.