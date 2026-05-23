در ۲۰ ماه گذشته در ارزیابی بنیاد علوی شهرستان لنجان، ۴۰۰ طرح موفق به دریافت تسهیلات حمایتی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول بنیاد علوی شهرستان لنجان، از شناسایی، ارزیابی و بررسی ۶۵۰ طرح اشتغالزایی در این شهرستان طی ۲۰ ماه فعالیت خبر داد و گفت: از این تعداد، بیش از ۴۰۰ طرح موفق به دریافت تسهیلات شدهاند. این تسهیلات با هدف حمایت از طرحهای تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و شهرهای کوچک و کمبرخوردار شهرستان لنجان پرداخت میشود.
مژده مکبر، تمرکز بنیاد علوی را بر ارائه تسهیلات هدفمند باهدف توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم و ایجاد زمینه کارآفرینی و افزایش درآمد خانوارها بیان کرد و گفت: این تسهیلات با کارمزد پایین و بازپرداخت بلندمدت به متقاضیان اعطا میشود تا فشار مالی کمتری بر تولیدکنندگان وارد شود و طرحهای آنها بتوانند با موفقیت به فعالیت خود ادامه دهند. هدف اصلی، ایجاد فرصتهای شغلی مولد و پایدار است تا به تدریج شاهد کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت معکوس از شهر به روستا در این مناطق باشیم.
مسئوول بنیاد علوی در شهرستان لنجان افزود: متقاضیان واجد شرایط برای دریافت این تسهیلات میتوانند با مراجعه به دهیاریها و شهرداریهای محل سکونت خود، فرمهای مربوطه را تکمیل و مدارک مورد نیاز را ارائه کنند.
مژده مکبر گفت: کارشناسان بنیاد علوی پس از بررسی درخواستها و اطمینان از انطباق طرحها با اهداف اشتغالزایی و اولویتهای تعیینشده، برای معرفی طرحها به بانکهای عامل و پیگیری روند پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد و این فرآیند با هدف شفافیت و سهولت دسترسی متقاضیان به منابع مالی طراحی شده است.
وی ادامه داد: تسهیلات پرداختی بنیاد علوی طیف وسیعی از طرحهای اشتغالزایی از جمله کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، گردشگری و کسبوکارهای خرد و خانگی را پوشش میدهد. در کنار پرداخت تسهیلات، بنیاد علوی با همکاری دستگاههای اجرایی مربوطه، برنامههای آموزشی و مشاورهای نیز برای توانمندسازی کارآفرینان و صاحبان مشاغل برگزار میکند تا از موفقیت طرحها اطمینان حاصل شود.