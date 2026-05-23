در نشست مرکز کنترل عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ برای بررسی آخرین هماهنگی‌ها جهت خدمت‌رسانی به زائران در ایام تشریق، بر حفظ سلامت زائران، پیشگیری از گرمازدگی و راهنمایی شایسته حجاج در مشاعر مقدسه تاکید شد.

تاکید بر ارائه خدمات منظم، ایمن و سلامت‌محور به حجاج در مشاعر مقدسه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست مرکز کنترل عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ با حضور معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر، مسئول واحد راهنمایان حج، مسئول واحد مشاعر مقدسه، معاونان سازمان حج و زیارت و جمعی از مسئولان ستاد عملیات برگزار و آخرین هماهنگی‌ها برای خدمت‌رسانی به زائران در ایام تشریق بررسی شد.

در این نشست موضوعات مختلف اجرایی، درمانی و خدماتی مرتبط با حضور زائران در مشاعر مقدسه بررسی و بر آمادگی کامل بخش‌های مختلف برای ارائه خدمات منظم، ایمن و سلامت‌محور به حجاج تاکید شد.

در این نشست، راهنمایی شایسته زائران در مسیر‌های ترددی و مشاعر مقدسه از محور‌های مهم مورد بحث بود و مسئولان بر ضرورت همراهی و هدایت دقیق حجاج به‌ویژه در زمان جابه‌جایی‌ها تاکید کردند.

همچنین با توجه به گرمای هوا و احتمال بروز گرمازدگی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای پیشگیری از بروز مشکلات جسمی زائران، به‌ویژه در روز دهم ذی‌الحجه و در طول مسیر‌های تردد انجام شد.

جانمایی مراکز درمانی در مشاعر مقدسه، هماهنگی کامل پزشکان و کادر درمان با بخش‌های اجرایی و راه‌اندازی شماره تلفن ویژه برای رسیدگی فوری به زائرانی که در ایام تشریق دچار مشکل، خستگی یا گرمازدگی شوند، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

در ادامه این جلسه بر ضرورت توجه ویژه به زائران بیمار و افراد پرریسک تاکید و مقرر شد کاروان‌ها و عوامل اجرایی مراقبت بیشتری از این گروه از زائران داشته باشند.

مسئولان حاضر در نشست همچنین بر استفاده حداکثری از نرم‌افزار «حج من» برای تسهیل خدمات‌رسانی، اطلاع‌رسانی و هماهنگی میان عوامل اجرایی تاکید کردند.

همچنین توصیه مستمر به نوشیدن مایعات، همراه داشتن آب و قمقمه در طول حضور در مشاعر مقدسه و توجه کاروان‌ها به تامین آب مورد نیاز زائران از دیگر محور‌های مورد تاکید در این نشست بود.

مسئولان مرکز کنترل عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ در پایان ابراز امیدواری کردند با هماهنگی کامل بخش‌های اجرایی، درمانی و پشتیبانی، ایام تشریق با آرامش، سلامت و امنیت کامل برای زائران ایرانی برگزار شود.