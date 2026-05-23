پخش زنده
امروز: -
مرحله سوم اردوی آمادهسازی تیمهای بوکس جوانان و بزرگسالان بانوان کشورمان از امروز با حضور ۱۰ بوکسور در مجموعه ورزشی شهید شیرودی آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین مرحله از اردوی آمادهسازی تیمهای ملی بوکس جوانان و بزرگسالان بانوان، از صبح امروز (شنبه، دوم خردادماه) در سالن بوکس مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار می شود. در این اردو، ۱۰ بوکسور منتخب در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان حضور دارند.
در رده سنی جوانان، ۵ ورزشکار شامل الناز برزگر (وزن ۵۱ کیلوگرم)، مارین گلزاده (وزن ۵۷ کیلوگرم)، رز باغبانی (وزن ۵۸ کیلوگرم)، مهدیه همرنگ (وزن ۵۹ کیلوگرم) و بینظیر رحیمی (وزن ۶۳ کیلوگرم) به تمرینات خود میپردازند.
در رده بزرگسالان نیز ۵ بوکسور دیگر حضور دارند: سوزان جونکی (وزن ۵۱ کیلوگرم)، ستایش گلمحمدی (وزن ۵۵ کیلوگرم)، پونه آخوندتبار (وزن ۶۰ کیلوگرم)، سارینا نقش (وزن ۶۵ کیلوگرم) و مبینا رضازاده (وزن ۶۷ کیلوگرم).
راضیه طهماسبی و زینب حیدری به عنوان مربی و فروتن گلآرا به عنوان مشاور فنی کنار تیم حضور دارند.