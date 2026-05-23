به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای مزین به نام تعدادی از دانش‌آموزان شهید میناب و شهدای ناوشکن دنا که خون آنها به ناحق با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بر زمین ریخت، مواضع مخرب واشنگتن، لندن و پاریس، سیاست‌های دوگانه غرب در قبال برنامه هسته صلح‌آمیز ایران و چشم‌پوشی از زرادخانه هسته‌ای رژیم اسرائیل را به شدت مورد انتقاد قرار داده و محکوم کرد.

در بیانیه ایران که در پایان کنفرانس، مدیر کل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه قرائت کرد، تاکید شده است که ایالات متحده، انگلیس، فرانسه و کشور‌های موسوم به «چتر هسته‌ای» نه‌تنها به تعهدات خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عمل نکرده‌اند، بلکه با افزایش کمی و کیفی زرادخانه‌های هسته‌ای خود و مشارکت در ترتیبات اشتراک هسته‌ای در قالب ناتو و انتلاف اکوس، آشکارا مواد یک، دو و شش پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «متأسفانه به جای تنبیه رژیم متجاوز اسرائیل که با ده‌ها قطعنامه سازمان ملل، از پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پذیرش بازرسی‌های آژانس سر باز زده، بسیاری از کشور‌های غربی از حمایت از این رژیم دریغ نمی‌کنند. حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای ایران، آزمونی واقعی برای افشای سیاست‌های دوگانه، گزینشی و مردود کشور‌های غربی به رهبری آمریکاست.»

ایران همچنین با اشاره به تهاجم نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل، خاطرنشان کرد که بسیاری از کشور‌های زیر چتر هسته‌ای درحالی‌که فاقد شجاعت و استقلال کافی برای نقد واشنگتن هستند، همراه و به دنبال آمریکا تلاش می‌کنند با ادعا‌های دروغین و بی‌اساس افکار عمومی را از توجه به عدم پایبندی خود به تعهدات حقوقی الزام‌آور ذیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای ایران منحرف کنند. از این رو هیچ‌کدام از این بازیگران غیرمسئول از جایگاه حقوقی و اخلاقی برای درس دادن به دیگران برخوردار نیستند.

در بخش دیگری از این بیانیه با استقبال از بازتاب برخی پیشنهاد‌های ایران نظیر خلع سلاح فوری هسته‌ای، ممنوعیت حمله به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای و حمایت از ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه در پیش‌نویس سند نهایی، تأکید شده است: «تجربه نشان داده که در نبود اراده سیاسی از سوی کشور‌های هسته‌ای، هیچ توافق متوازن و مؤثری حاصل نخواهد شد.»

جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که تداوم این روند، نه‌تنها اقتدار و تعهدات ناشی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تضعیف می‌کند، بلکه ممکن است به نابودی کامل چنین سازوکار‌های بین‌المللی منجر شود و صلح و امنیت جهانی را با آسیب‌های جدی‌تری مواجه کند.

یازدهمین کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ریاست نماینده دائم ویتنام نزد سازمان ملل متحد به مدت یک ماه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. کنفرانس دوازدهم سال ۲۰۳۱ برگزار خواهد شد.