در ساعات گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی حملاتی گسترده را علیه مناطق مختلف غزه انجام داد که به شهادت چند فلسطینی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی طی این حملات، منازل مسکونی در اردوگاه‌های البریج و النصیرات را هدف قرار دادند که علاوه بر تخریب گسترده خانه‌ها، به ساختمان‌های مجاور نیز آسیب رسید.

بر اساس این گزارش، دراین حملات چند نفر شهید و تعدادی مجروح شده‌اند.

همزمان، نیرو‌های اسرائیلی با آتش توپخانه و تیراندازی سنگین مناطق شرقی محله الشجاعیه در شرق شهر غزه را زیر آتش گرفتند.

علاوه بر آن، جنوب شرق خان یونس نیز هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفت.

منابع محلی و شاهدان عینی گزارش دادند که ارتش اسرائیل پس از هشدار‌ها برای تخلیه دو بلوک مسکونی، دو خانه را در اردوگاه‌های البریج و النصیرات در مرکز نوار غزه هدف قرار داد.

در آخرین تحولات، منابع پزشکی گزارش دادند که لوی باسل (۲۷ ساله) فلسطینی در بمباران شرق شهر غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی، شهید شد و تعدادی دیگر زخمی شدند.

شاهدان عینی گفتند که در حمله‌ای دیگر، یک موتورسیکلت در منطقه عسقوله در محله الزیتون، شرق شهر غزه هدف قرار داد که به شهادت یک نفر و زخمی شدن چندین نفر منجر شد.

پیش از این، منابع پزشکی اعلام کرده بودند که رافت عادل بریقه، شهروند فلسطینی ۴۲ ساله، در حمله پهپادی جنگنده‌های اسرائیلی به شمال غربی رفح، در جنوب نوار غزه، شهید شده است.

شاهدان عینی گزارش دادند که یک پهپاد کوادکوپتر بمبی را به سمت یک چوپان در منطقه الشکوش در غرب رفح شلیک کرد که به شهادت او منجر شد.

این حملات بخشی از نقض روزانه توافق آتش‌بس است که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده است.

بر اساس بیانیه‌ای که وزارت بهداشت فلسطین روز پنجشنبه منتشر کرد، از زمان اجرایی شدن این توافق، ۸۸۳ فلسطینی شهید و ۲۶۴۸ نفر زخمی شده‌اند.