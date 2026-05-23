به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل پیام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در حساب کاربری اش در فضای مجازی به شرح زیر است:

«ایستادگی ملت شریف و نستوه ایران، دشمن را در صف‌آرایی مستقیم به زانو درآورده و او را به سنگر تحریم و محاصره کشانده است.

شکستن این محاصره، در صلابت و فطانت نهفته است. امروز بیش از هر زمان، چشم بیدار و اراده استوار مسئولان را می‌طلبد تا با قاطعیتی بی‌پروا در برابر سوداگران و مدیریتی هوشمند بر نبض بازار، سد تحریم و فشار دشمن را بشکنند و ثبات اقتصادی جامعه را محافظت کنند.»