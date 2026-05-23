ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آشکار توافق آتشبس، با انجام دهها حمله وحشیانه به جنوب لبنان، ۱۱ تن از جمله ۶ امدادگر را به شهادت رساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در «جمعهای خونین»، با انجام ۶۱ حمله گسترده به مناطق مسکونی و امدادی جنوب لبنان، بار دیگر ماهیت جنایتکارانه خود را به نمایش گذاشت.
این حملات که شامل ۴۱ حمله هوایی و ۱۷ مورد گلولهباران توپخانهای بوده، منجر به شهادت ۱۱ شهروند لبنانی و زخمی شدن ۱۳ تن دیگر شده است.
۶ نفر از شهدای این حملات، از نیروهای امدادی بودند که در حین انجام وظایف بشردوستانه هدف قرار گرفتند.
هواپیماهای جنگی و پهپادهای رژیم اشغالگر، مناطق اطراف بیمارستان حیرام در شهر صور و شهرک «دیرقانون النهر» در جنوب لبنان و همچنین، شهرک «الرَفید» در منطقه بقاع غربی در شرق لبنان را بمباران کردند.
وزارت بهداشت لبنان با تأکید بر اینکه این تجاوزات نقض مستقیم توافق آتشبس است، اعلام کرد که مجموع شهدای حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس تاکنون به ۳۱۱۱ نفر و مجروحان به ۹۴۳۲ نفر افزایش یافته است.
آمارهای ۲۴ ساعت اخیر نیز از شهادت ۲۲ تن و زخمی شدن ۳۹ شهروند لبنانی حکایت دارد که نشاندهنده تداوم سیاست کشتار غیرنظامیان از سوی تلآویو است.