نشت مواد شیمیایی از یک کارخانه در کالیفرنیای آمریکا
در پی نشت مواد شیمیایی از یک کارخانه تولید قطعات پلاستیکی، مقامات کالیفرنیا هشدار انفجار داده و هزاران نفر از ساکنان محلی را تخلیه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رسانههای آمریکایی به نقل از مقامهای محلی اعلام کردند در پی نشت یک ماده شیمیایی خطرناک از مخزن ذخیرهسازی یک کارخانه تولید قطعات پلاستیکی مورد استفاده در صنعت هوافضا در شهر «گاردن گروو» Garden Grove واقع در شهرستان اورنجکانتی، دستور تخلیه حدود ۴۰ هزار نفر صادر شد، مدارس منطقه هم تعطیل شدند.
براساس اعلام اداره آتشنشانی کالیفرنیا، یک مخزن حاوی ۶ تا ۷ هزار گالن «متیل متاکریلات» methyl methacrylate از روز پنجشنبه دچار افزایش دما شده و بخارات شیمیایی آن در هوا منتشر شده است.
مقامهای محلی هشدار دادند این مخزن ممکن است دچار انفجار و آتش سوزی گسترده شود.