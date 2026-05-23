رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های محلی اعلام کردند در پی نشت یک ماده شیمیایی خطرناک از مخزن ذخیره‌سازی یک کارخانه تولید قطعات پلاستیکی مورد استفاده در صنعت هوافضا در شهر «گاردن گروو» Garden Grove واقع در شهرستان اورنج‌کانتی، دستور تخلیه حدود ۴۰ هزار نفر صادر شد، مدارس منطقه هم تعطیل شدند.