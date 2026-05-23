هزاران نفر از مردم عراق در مراسم محفل قرآنی که به یاد امام خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، با عنوان «محفل القائد المعظم» در میدان التحریر بغداد برگزار شد، شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رسانه‌های عراقی و عربی استقبال مردم عراق از این مراسم را که جمعه شب برگزار شد، بی نظیر و کم سابقه توصیف کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌های عراق، میدان التحریر در قلب بغداد، شاهد محفل قرآنی به یاد رهبر شهید امت، امام خامنه‌ای بود که در فضایی ممتاز از ایمان و حضور گسترده مردمی و همراه با مشارکت قابل توجه شخصیت‌های برجسته مذهبی، سیاسی و اجتماعی عراق برگزار شد.

در این مراسم که طی آن آیات مبارک قرآن کریم تلاوت شد، گروهی برجسته از قاریان حضور داشتند.

در این مراسم همچنین برخی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی عراق در بیان ویژگی‌های منحصر بفرد اخلاقی، سیاسی و دینی رهبر شهید انقلاب و همچنین انس و الفت ایشان با قرآن کریم، سخنرانی کردند.

سرتیپ «خالد المحنا» مدیر حقوق بشر در وزارت کشور عراق گفت: این مناسبت‌ها به شهداء و فرهنگ شهداء تعلق دارد و از طریق برگزاری این مراسم و تلاوت آیات قرآن کریم و میزبانی از قاریان بزرگ قرآن، می‌توانیم راه شهدا را ادامه دهیم.

«عبدالمصاحب الطائی» از روحانیون عراق نیز گفت که این عرصه و میدان، بسیار مهم است، زیرا جوانان، مردم و فرزندان ما با دیدگاه‌های فقها و مراجع دینی به ویژه رهبر شهید امت اسلام، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای آشنا می‌شوند.