به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این کتاب سیاست‌های انگلستان در خلیج فارس پیش از خروج این کشور از این منطقه در ۱۹۷۱ و از بعد از جنگ جهانی دوم تا «برگزیت» را بررسی کرده است.

کتاب «شطرنج روی آب؛ انگلستان و موازنه‌سازی در خلیج فارس» در پنج فصل ارائه شده است: در فصل نخست، چارچوب نظری و مفهومی فهم منافع انگلستان در خلیج فارس و مبانی انجام تحقیق از منظر مدل «مایکل برچر» بحث و تبیین شده است.

در فصل دوم، ضمن اشاره به سیر تحولی منافع انگلستان در این منطقه، جایگاه انگلستان در خلیج فارس پس از جنگ‌های جهانی اول و نقش این کشور در ایجاد ساختار‌های نوین در خلیج فارس به دقت بررسی شده است.

فصل سوم به تبیین سیاست‌های انگلستان در خلیج فارس پس از خروج از منطقه تا ۲۰۰۳ اختصاص یافته است. در این فصل، ضمن بررسی میزان نزدیکی سیاست‏های انگلستان و ایالات متحده در خلیج فارس، نقش‌آفرینی انگلستان در خلیج فارس در چارچوب ناتو توضیح داده شده است.

فصل چهارم به جنگ عراق (۲۰۰۳) و تأثیر آن بر سیاست‏های موازنه‌ای انگلستان در خلیج فارس پرداخته است. در این فصل، پس از مرور سیاست انگلستان در قبال عراق و تمهید حمله به آن کشور، تحول در روابط انگلستان با کشور‌های منطقه پس از حمله به عراق بررسی شده و به‌ویژه به نقش نخبگان انگلیسی در تصمیم‌سازی (طبق مدل برچر) پرداخته شده است.

فصل پنجم به بهار عربی و سیاست‌های انگلستان در خلیج فارس (سیاست واکنشی با استفاده از تجربه‌ی جنگ عراق) اختصاص یافته است. در این فصل، پس از بررسی اجمالی وضعیت و موضع انگلستان در قبال تحولات موسوم به «بهار عربی»، نسبت راهبرد «موازنه‌ی از راه دور» آمریکا و راهبرد «بریتانیای جهانی» در خلیج فارس تبیین شده و بازگشت دیگرباره‌ی انگلستان به منطقه و نیز حمایت انگلستان از متحدان عرب خود در منطقه بررسی شده است. در پایان، پیامد‌های راهبرد بریتانیای جهانی بر ایران بیان شده است.

چاپ دوم کتاب «شطرنج روی آب؛ انگلستان و موازنه‌سازی در خلیج فارس» نوشته عباس نادری، در قطع رقعی، جلد شومیز، کاغذ تحریر، در ۲۷۰ صفحه، در سال ۱۴۰۵ توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.