سخنگوی سازمان ملل در پی توقیف «ناوگان جهانی صمود» و بازداشت و رفتار تحقیر آمیز وزیر صهیونیست با فعالان امدادی غزه ضمن ابراز نگرانی از وضع بازداشت شدگان خواستار پاسخگویی رژیم اسرائیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی به خبرنگاران درباره واکنش «آنتونیو گوترش» به بازداشت و بدرفتاری اسرائیل با فعالان امدادی غزه گفت: ما درباره این گزارشها، در وهله نخست از سوی افرادی که بازداشت شدهاند، بسیار نگران هستیم.
دوجاریک تصریح کرد: فقط به ویدئویی که یکی از وزیران اسرائیلی منتشر کرده، نگاه کنید؛ ویدیویی که رفتار تحقیرآمیز با افرادی را که در ناوگان دریایی بازداشت شده بودند نشان میدهد. آنها باید کسانی را که هنوز آزاد نشدهاند، آزاد کنند و به خانه بازگردانند. همچنین افرادی که مسئول این رفتار بودهاند باید پاسخگو باشند.
بیش از ۵۰ قایق شرکتکننده در «ناوگان جهانی صمود» پنجشنبه گذشته با حمل مقداری کمک از ترکیه به راه افتادند و ۴۳۰ نفر از بیش از ۴۰ کشور جهان سرنشین این قایقها بودند که نیروی دریایی اسرائیل توقیف این ناوگان را در آبهای بینالمللی در غرب قبرس آغاز کرد؛ نقطهای در فاصله حدود ۴۶۰ کیلومتر از سواحل غزه که تحت محاصره دریایی اسرائیل قرار دارد. این ناوگان به دست صهیونیست ها توقیف و فعالان کمک به غزه نیز بازداشت شدند.
«ایتامار بن گویر» وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم اسرائیل همزمان با برخورد زشت و نادرست با فعالان بازداشت شده ناوگان «صمود»، خواستار بازداشت این فعالان شد و این عبارت انتقام جویانه را درباره بازداشت شدگان ناوگان انسانی شکست حصر غزه به کار برد: «من از نتانیاهو میخواهم که آنها را برای مدتی در زندان به من بدهد.»
او ویدئویی را در شبکههای اجتماعی با زیرنویس «به اسرائیل خوش آمدید» منتشر کرد که او را در حال بازدید از یک بازداشتگاه در بندر اشدود نشان میداد؛ جایی که فعالان در آنجا نگهداری میشوند.
او در این ویدئو در حال تشویق نیروهای امنیتی اسرائیلی است یک فعال زن را که هنگام عبور بنگویر فریاد میزند «فلسطین را آزاد کنید»، مورد خشونت قرار میدهند.