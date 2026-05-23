وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس اقلیم کردستان عراق، در تماس تلفنی درباره مسائل مورد علاقه طرفین از جمله امنیت مرز‌های مشترک و مقابله با تروریسم و تحولات منطقه گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس عراقچی و نیچروان بارزانی در این گفت وگوی تلفنی که بامداد شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ انجام شد، مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان، از جمله مراودات اقتصادی - تجاری و تقویت هماهنگی‌ها برای حفظ امنیت مرزهای مشترک و مقابله با تروریسم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



طرفین همچنین راجع به تحولات منطقه‌ای و اهمیت اهتمام کشورهای منطقه برای تقویت امنیت درون‌زا در منطقه تبادل نظر کردند.