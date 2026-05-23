پخش زنده
امروز: -
مقامات سوئد و هلند اعلام کردند؛ قصد دارند واردات محصولات شهرکهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی را ممنوع و دیگر کشورهای اروپایی را به این کار ترغیب کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر توسعه همکاری بینالمللی و تجارت خارجی سوئد روز جمعه گفت: این کشور، اتحادیه اروپا را برای اتخاذ اقدامات سختگیرانهتر علیه محصولات تولید شده در شهرکهای غیرقانونی رژیم اسرائیل در کرانه باختری اشغالی تحت فشار قرار داده است.
بنیامین دوسا در سخنرانی خود در آستانه شورای تجارت امور خارجه اتحادیه اروپا گفت: ابتکار مشترک سوئد و فرانسه که چند هفته پیش آغاز شد، بحثهایی در داخل اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
دوسا گفت: سوئد پیش از این به پیشبرد تحریمها علیه اشغالگران و سازمانهای شهرکنشین غیرقانونی کمک کرده است، اما اکنون اقدامات اقتصادی قویتری مورد نیاز است.
وزیر توسعه همکاری بینالمللی و تجارت خارجی سوئد گفت: اکنون باید به سمت تحریم شهرکنشینان و سازمانهای شهرکنشین حرکت کنیم.
او تأکید کرد که محصولات تولید شده از سرزمینهای اشغالی فلسطین نباید تحت شرایط تجاری مطلوب به بازار اتحادیه اروپا وارد شوند.
دوسا افزود: نباید محصولات سرزمینهای اشغالی جایی که زمینهای مردم عادی در کرانه باختری به سرقت رفته است، بدون عوارض گمرکی وارد اتحادیه اروپا شوند.
از سوی دیگر وزیر تجارت خارجی هلند گفت که مجلس نمایندگان این کشور از اقدام دولت برای ممنوعیت واردات و فروش محصولات شهرکهای غیرقانونی اسرائیل حمایت کرده است.
سیورد سیوردسما روز جمعه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: دولت هلند با انجام این کار پیام قوی به اسرائیل میفرستد مبنی بر اینکه هلند نمیخواهد در حفظ شهرکهای غیرقانونی مشارکت کند.
سیورد سیوردسما توضیح داد که این اقدام پس از حکم دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ در مورد اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل صورت میگیرد. دیوان بینالمللی دادگستری حکم داده است که اشغال اسرائیل غیرقانونی است و بخشهای بزرگی از کرانه باختری الحاق شده است. این باید متوقف شود.
سیوردسما از سایر کشورهای اروپایی خواست تا اقدامات مشابهی را اتخاذ کنند و فشار بر اسرائیل را بر سر پروژه شهرکسازیاش در کرانه باختری اشغالی افزایش دهند.
۹ کشور غربی روز جمعه از رژیم اسرائیل خواستند که گسترش شهرکسازی در کرانه باختری را متوقف کند.