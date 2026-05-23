سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: میزان ترخیص کالا در پایانه تجاری مرز چذابه در ۵۰ روز نخست امسال، معادل ۵ ماه سال گذشته بوده که این آمار نشان‌دهنده جهشی بزرگ در تبادلات مرزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی در جلسه بررسی زیرساخت‌های پایانه مرزی چذابه از برنامه‌ریزی برای احداث جاده اختصاصی تجاری و نوسازی ناوگان راهداری استان با خرید ماشین‌آلات جدید خبر داد و با ارائه آماری از عملکرد این پایانه مرزی، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ شاهد تردد ۱.۵ میلیون مسافر از این مرز بودیم که ۶۵۰ هزار نفر آن مربوط به ایام اربعین حسینی است.

وی افزود: در بخش تجارت، شاهد افزایشی بی‌سابقه هستیم، به‌طوری‌که تنها در ۵۰ روز نخست سال جاری، معادل ۵ ماه سال گذشته کالا از این مرز ترخیص شده که این آمار نشان‌دهنده جهشی بزرگ در تبادلات مرزی است.

خسروی با تاکید بر اهمیت تفویض اختیارات ریاست جمهور به استانداران تصریح کرد: اگر تفویض اختیارات و دستورات قاطع استاندار خوزستان نبود، ترخیص ماشین‌آلات سنگین راهداری که ماه‌ها در گمرک متوقف بود، میسر نمی‌شد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بیان داشت: با ورود ماشین‌آلات راهداری به چرخه عملیاتی، توان اجرایی استان در حوزه‌های مختلف به طور چشمگیری افزایش یافت.

یزدانی در بخش دیگری از سخنان خود به نوسازی ناوگان ماشین‌آلات راهداری اشاره کرد و گفت: با توجه به مجوز‌های اخذ شده، این اداره کل آمادگی دارد با خرید ۹۰ دستگاه کامیون پلاک اروند، تحولی در نوسازی ناوگان شهرستان‌های استان ایجاد کند.

وی در پایان با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل تردد رانندگان از مرز چذابه، از برنامه‌ریزی برای احداث جاده جانبی در ضلع شمالی بارانداز خبر داد و افزود: با ساخت این مسیر، تردد کامیون‌ها از مسیر مسافری کاملاً تفکیک خواهد شد که این اقدام علاوه بر روان‌سازی جریان ترافیک، کیفیت خدمات‌رسانی در ایام اربعین را نیز به سطح مطلوب‌تری ارتقا خواهد داد.