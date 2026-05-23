محمدصادق شهبازی گفت: سامانه مجازی خرید کتاب به نسبت سال‌های اول پیشرفت کرده و مشکلات آن تا حدودی مرتفع شده، گرچه برگزاری این نمایشگاه می‌تواند بهتر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،محمدصادق شهبازی پژوهشگر و نویسنده مهمان برنامه بهار کتاب شبکه خبر بود. در این برنامه به موضوع برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه مجازی کتاب و بررسی کتاب های خوب پرداخته شد.

برنامه «بهار کتاب» ویژه برنامه نمایشگاه مجازی است که هر روز از شبکه خبر در ساعت‌های ۱۲:۳۰ ظهر و ۲ بامداد پخش می‌شود.

سؤال: هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در حال برگزاری است تا الان بیشتر از صد هزار ثبت سفارش انجام شده و روند ارسال کتاب‌ها ادامه دارد.

امروز در خدمت آقای محمدصادق شهبازی پژوهشگر و نویسنده هستیم، آقای شهبازی همانطور که متوجه شدید و در اول برنامه در واقع ما درباره نمایشگاه مجازی کتاب صحبت کردیم دوست داشتیم بدانیم که نگاه خود شما به این مقوله چیست؟ بعد از هفت دوره برگزاری این نمایشگاه توانسته با کتابخانه‌ها ارتباط خوب برقرار بکند؟

شهبازی: نهایتا این نمایشگاه مجازی کتاب از سر اجبار و در دوره کرونا شکل گرفت و یک نیازی را پاسخ داد دیگر خیلی وقت‌ها قبلا مردم عادت داشتند به اینکه مستقیم بروند در کتاب فروشی‌ها یا در نمایشگاه‌های کتاب به شرایط ویژه برای ما باعث شد که به این سمت حرکت بکنیم و نهایتا جایگاهی را پیدا کرده ولی جای آن نمایشگاه کتاب و فروشگاه‌های کتاب فیزیکی که آدم خیلی وقت‌ها دوست دارد ورق بزند کتاب را برود ببینید مشاوره مستقیمی بگیرد از فروشنده این را نتوانسته پر کند، اما در مجموع حرکت خوبی است.

سؤال: بله از سامانه فرمودید استفاده کردید چگونه بود سامانه نمایشگاه؟

شهبازی: سامانه به نسبت سال‌های اول پیشرفت کرده بهتر شده آن مشکلات و باگ‌هایی که سال‌های اول داشت یک قدری مرتفع شده گرچه که سامانه می‌تواند بهتر بشود یعنی امکاناتی می‌شود گذاشت حالا مثلا شما می‌روید در هر ناشر می‌گویید مثلا جدیدترین کتاب بیاید می‌تواند سامانه یک مدلی بشود که شما همان گونه که در این نمایشگاه کتاب مثلا اگر اشتباه نکنم غرفه یاس بود هر سال که این کتاب‌های جدید آن سال را جدا می‌کردند که کار را برای مخاطبی که مخصوصا کتاب باز است کتابخوان است دنبال کتاب‌های جدید همان سال است راحت‌تر می‌کند.

سؤال: آقای شهبازی برویم به سراغ کتاب‌های خوبی که از نمایشگاه می‌توانیم تهیه بکنیم خود شما پیشنهاد کتابخوانی تان چه مواردی هست؟

شهبازی: حالا این دایره بسته به مخاطب خیلی گسترده است منتهی من ناظر به مجموع وقایعی که الان گرفتارش هستیم ماجرای جنگ و ماجرای ایستادگی ملت ایران مقابل دشمن یک قدری رنگ و بوی کتاب‌هایی که می‌خواهم پیشنهاد بدهم یک قدری به این ماجرا‌ها متمایل هست یک کتاب را من پیشنهاد می‌کن کتاب خط مقدم که خاطرات شهید طهرانی مقدم هست که چطور صنعت موشکی ما توانست شکل بگیرد.

شهبازی: یک کتاب دیگر می‌خواهم معرفی کنم از ژانر خلاصه زنان در جنگ، کتاب مادر ایران که خاطرات مادر شهدیان فرجوانی است که خیلی هم کتاب جذاب و شیرین است و شر و شور دختر جوان ۱۷ ـ ۱۸ ساله‌ای است که حالا می‌آید وارد فضای جنگ می‌شود و اتفاقاتی از این دست را دارد در مورد رهبر انقلاب خواهم معرفی بکنم یک کتابی منتشر شد پارسال روایت آقا، که قصه قصه‌های ایشان از پدرشان است و شما هم اینجا می‌بینید که چطور جوانی به اسم سید علی خامنه‌ای در نسبت با پدرش و مشکل پیدا کردن پدرش و کنار پدرش ایستادن و کمک کردن به پدرش حتی تحصیلش را ایشان یک بازه‌ای رها می‌کند می‌آید به پدرش کمک بکند و چطور همین ایثار و از خودگذشتگی که می‌کند بعدا سید علی خامنه‌ای را با یک پدیده درخشنده تبدیل می‌کند.

شهبازی: یک کتاب برای نوجوان‌ها بگویم که این کتاب در سال‌های اخیر هم خلاصه کمپین شد خیلی خوب دیده شده کتاب داستان استعمار است.

شهبازی: در ژانر اخلاقی باز بخواهم الان یک کتاب چاپ جدید که در همین نمایشگاه تقریبا آمده بگویم کتاب نبرد با من، مجموعه روایت‌های اخلاقی شهید سید حسن نصرالله است که ایشان آمده کتاب ۴۰ حدیث امام خمینی را توضیح داده برای آدم‌های عمومی‌تر و عام تر، کتاب کوفه آقای رجبی دوانی است که بسیار کتاب جالبی است از تأسیس کوفه از ماجرا‌های دوره امیرالمؤمنین (ع)، امام حسن (ع) و تا دوره‌های بعدی را دارند می‌گویند که چطور یک حرکت اسلامی می‌ایستد و با چه چیز‌هایی مواجه می‌شود و جامعه اسلامی و مردم چه انتخاب‌هایی می‌کنند.

سؤال: یک کتابی هم اخیرا با عنوان حاج رحیم منتشر شده، چون جزو تازه‌های نشر هست و رونمایی شده در مورد آن هم می‌توانید توضیحی بفرمایید؟

شهبازی: کتاب حاج رحیم قصه پدر شهید احمدی روشن است منتهی قصه یک پدر شهید نیست این کتاب قصه تحول یک نفر است یک جوانی است که زندگی عادی می‌کرده در شهربانی کارمند بوده و این چطور با پدیده انقلاب مواجه می‌شود چطور خودش تحول پیدا می‌کند خانواده اش تحول پیدا می‌کنند و چطور از کسی که می‌خواستنش بگذارنش مقابل مردم، رژیم شاه می‌خواست این کار را با او بکند یک آدمی می‌شود کنار مردم می‌ایستد با تجربه ملت ایران می‌آید جبهه می‌رود بعد می‌بینیم این آدم چطور رشد می‌کند، چطور دغدغه‌های این را فراتر از یک فرد، مثلا مقاومت می‌کند جلوی ظلم‌هایی که وجود دارد و یک جا‌هایی می‌ایستد جلوی فسادها، چیز‌های از این دست بعد همین باعث می‌شود که یک هزینه‌هایی برای او ایجاد بشود جلوی این می‌ایستد.

سؤال: خیلی کتاب هست که نخواندیم آقای شهبازی، زیاد است کتاب‌هایی که باید بخوانیم و در نوبت کتابخوانی بگذاریم اگر بخواهیم بر اساس نویسنده و ناشر انتخاب بکنیم پیشنهاد‌های شما چه افرادی هستند؟

شهبازی: بر اساس ناشر بخواهیم بگوییم در موضوعات مختلف نهایتا در ژانر داستانی و ژانر ادبیات، انتشارات سوره مهر در این سال‌ها کار‌های خوبی را انجام داده باز در فضای شعر و داستان کنار انتشارات سوره مهر بخواهم یک جای دیگر را بگویم انتشارات شهرستان ادب که شاعران و نویسندگان جوان ما را عمدتا تجربیات جدید ملت ایران را آورده انتشارات خوبی است در ژانر روایت پیشرفت دو تا انتشارات شاید پرکارتر از بقیه هستند انتشارات راهیار و انتشارات الگونگار پیشرفت که در حوزه‌های مختلف علم و فناوری دارند می‌آورند که چه تجربیاتی را ملت ایران کرده و فضا‌های از این دست را ملت ایران داشته نویسندگان را حالا باز یک چند نفر را اسم ببرم در فضای شعر از شاعران خلاصه نسل اولی ما با سابقه ما طبیعتا آقای غزوه، حالا هم سن‌های ما، بزرگتر از ماه‌ها به قیصر امین پور و سید حسن حسینی و اینها عادت داشتیم و دیگر این جوانتر‌هایی که هستند امسال آقای عرفان پور، سیار، مؤدب، فاضل نظری می‌شود یک انبوهی از این آدم‌ها را گفت، در فضای رمان مخصوصا آن رمان‌هایی که تجربیات ملت ایران را آمدند تبدیل به این فضا‌ها کردند و آوردند کار‌های آقای حبیبه احمدزاده، کار‌های آقای دهقان، کار‌های دیگر بیشتر از همه و بزرگتر از همه آقای رهگذر مخصوصا آن رمان زندگی پیامبر (ص) شان آقای محمدرضا سرشار که حالا نسل ما به عنوان آقای رهگذر می‌شناسد و با رادیو و قصه‌های ظهر جمعه ایشان ما بزرگ شدیم باز ایشان جذاب است، من دنبال اسم کتاب بودم؛ آنک آن یتیم نظر کرده.

شهبازی: نهایتا آقای رهگذر آن پدر کل ادبیات داستانی بعد از انقلاب به یک معنا جوانان و نسل‌های بعدی خیلی هایشان با فضای ایشان رشد کردند و تربیت پیدا کردند باز در ژانر‌های دیگر بخواهم بگویم در فضای اندیشه اسلامی کار‌های آقای حسن رحیم پور مخصوصا آن تاریخ اسلامی ایشان که عمومی است باز اینها را من به همه توصیه بکنم کتاب محمد (ص) پیامبری برای همیشه، کتاب حسین (ع) عقل سرخ، کتاب علی (ع) و شهر بی یارمان.

سؤال: یعنی اسامی کتاب‌ها را این قدر بلد هستید که افراد فکر کنم باید کنار تلویزیون بنشیند و بنویسند با سرعت نکته‌هایی که شما اشاره کردید.

شهبازی: یک نکته را من اینجا بگویم خیلی وقت هاست مردم ما می‌گویند آقا من مثلا چه کتابی بخوانم؟ سیر مطالعاتی می‌خواهم داشته باشند و خیلی وقت‌ها همین باعث شده که مردم ما مثلا در انبوهی کتاب گیر می‌کنند می‌گویند از کجا شروع بکنیم؟ من می‌خواهم بگویم مردم اتفاقا در این دریایی که موجود است گم نشوند و مواجهه پیدا بکنند ببینند که نهایتا ما یک نیاز‌هایی داریم نیاز‌های اندیشه‌ای یک نیاز‌هایی داریم رمان، تاریخ، ادبیات، چیز‌های مختلف از یک جایی شروع کنند.

سؤال: چشم خیلی ممنون از توصیه شما اتفاقا یک در واقع یکی از بازدید‌هایی که رهبر شهید انقلاب از نمایشگاه کتاب داشتند برای این موضوع تأکید کردند یعنی روی جهت گیری‌ها که فکر کنم که خود شما هم آنجا حاضر بودید.

شهبازی: بله من آن موقع در انتشارات راهیار یک مسئولیتی را داشتم دیگر آنجا رهبر انقلاب آمدند و تأکید کردند اتفاقا همانجا من یک توضیحاتی دادم که مثلا اینجا در چه فضایی کتابی ما داریم کار می‌کنیم و اینها که ایشان آنجا تأکید کردند گفتند این جهت گیری‌ها خوب است.

سؤال: شما چه تعداد کتاب دارید؟ و در چه زمینه‌هایی کار کردید؟

شهبازی: سه تا این کتاب تشکل دهه پیشرفت که موضوعش این است که چطور یک مجموعه مردمی یا دانشجویی می‌تواند تغییر در کشور ایجاد بکند هم شیوه نامه اش و هم تجربیات موفقش هست که این کتاب حالا برای ابتدای دهه ۹۰ هست یک مجموعه دیگری سبک زندگی انقلابی که دو تا کتاب از آن منتشر شده ۸ ـ ۹ جلد آن هنوز منتشر نشده که دو جلدش جلد اولش کتاب کدام انتظار نشر معارف این را منتشر کرده به بحث‌های مربوط به انتظار می‌پردازد جلد دوم این مجموعه که یک قدری تازه‌تر منتشرشده این کتاب خودسازی و دیگرسازی است این است که من خودم را می‌خواهم بسازم چه نسبتی با این دارد که می‌خواهم در جامعه یک کار‌هایی انجام بدهم خودم را نساختم چطور جامعه را بسازم، جامعه را اگر می‌خواهم بسازم خودم چطور باید باشم نسبت خودسازی و فعالیت‌های بیرونی و اجتماعی است که حالا در بحث‌های معارفی ماست از قرآن، روایات، از تاریخ اسلام و از این فضا‌های از این دست آمده سه تا منتشر شده یک ۴ ـ ۵ تا کتاب هم زیر چاپ هست یک کتاب که ان شاءالله به نمایش نرسید ولی تا یک هفته دو هفته بعد از نمایشگاه ان شاءالله منتشر می‌شود در مورد نظر جدید جهانی است‌این بحثی که رهبر انقلاب گفتند که نظم در دنیا دارد تغییر می‌کند بسط نگاه ایشان است که چطور نظم دارد تغییر می‌کند چه اتفاقاتی می‌افتد ما چه می‌شویم؟، آمریکا چه می‌شود؟، چین و روسیه چی می‌شوند؟ اگر ما بخواهیم یک کشور قوی باشیم اینجا چه اتفاقی می‌افتد؟ یک کتاب دیگر مجموعه نظام سلطه است که در دو تا مجلد نظام سلطه از جان ما چه می‌خواهد؟ و مجموعه نفوذ و سلطه که دارد بحث می‌کند نظام سلطه برنامه هایش چیست؟ ما چی هستیم؟ ما از عهده مان چی برمی آید؟

سؤال: خیلی متشکرم، آقای شهبازی دوست داشتید با عنوان سؤال آخر از شما که این قدر به هر حال با کتاب مأنوس هستید یک توصیه‌های به خانواده‌ها بفرمایید که چگونه فرزندانشان را کتابخوان کنند؟

شهبازی: خودتان یک طوری عمل بکنید که فرزندان شما بیایند، یعنی تا می‌توانید خودتان کتاب بخوانید من دیدم بعضی از این خانواده‌ها پدر و مادر‌ها به عمد برای اینکه بچه هایشان عادت کنند خودشان مدام کتاب می‌خوانند یکی از کار‌های خوبی که رهبر انقلاب خودشان انجام می‌دادند جمعی کتاب خواندن بود که جمعی کتاب می‌خواندند و جزو چیز‌های جالب باز ایشان یکی از مجموعه‌هایی که اسم بردند حالا ما بچه بودیم این کتاب خیلی رایج بود می‌گفتند که از نویسنده مرحوم آن کتاب مرحوم آذری یزدی ایشان تقدیر کردند آن مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب که ظاهرا همین طور با جمع خوانی در خانواده از این کار‌ها را انجام می‌دادند خودتان بخوانید جمع خوانی کنید و این بچه هایتان این کار را انجام می‌دهند تشویقشان بکنید و خیلی وقت‌ها هست ما باید این تکثر چیز‌های نزدیک دست بچه‌ها را بالا ببریم این طور که در موضوعات مختلف ببینند کتاب خیلی راحت هست من خاطرم هست ما بچه بودیم در خانه ما کتاب جزو چیز‌هایی بود که پدر و مادر ما خودشان بیشتر، پدر ما خیلی اهل کتاب بود هم تشویق می‌کرد هم تقریبا محدودیتی برای ما نبود در چند تا چیز در قرآن، در درس و در کتاب تقریبا محدودیتی برای ما نبود و خانواده‌ها می‌توانند این کار را انجام بدهند ولی بدانید بیشتر از همه این است که خودتان کتاب بخوانید مدام یک چیزی از کتاب بگویید مدام مثال بزنید، مدام ارجاع بدهید به کتاب و از این هم نترسید که بچه‌ها ممکن است که فلان کتاب را پاره بکنند فلان کتاب را با آن ارتباط نگیرند فلان کتاب را به خدمت شما عرض کنم که این نتوانند در گام اول ارتباط بگیرند این مدام با کتاب درگیر بودن چیزی است که زندگی شما را شیرین می‌کند و تکثر و تنوع در موضوعات هم در استفاده خودتان و هم در استفاده بچه‌ها بگذارید.

نمایشگاه مجازی کتاب همچنان در حال برگزاری است، اما چیزی به پایان نمایشگاه نمانده سامانه نمایشگاه از طریق خانه کتاب و ادبیات ایران قابل دسترسی است.