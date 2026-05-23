به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس جمهور کوبا اعلام کرد که تلاش دولت آمریکا برای اعلام جرم علیه رائول کاسترو رئیس جمهور پیشین این کشور که چند روز پیش از تولد ۹۵ سالگی‌اش اتفاق افتاد، تنها باعث اتحاد کوبایی‌ها شده است.

میگل دیاز کانل در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: رائول مظهر قهرمانی، وقار و عشق عمیق به مردم است. شمال دچار اختلاف و بی‌رحم که به دنبال کوچک کردن ما می‌باشد، تنها پیوند ما را تقویت کرده است.

رئیس جمهور کوبا در پیام دیگری نوشت: کشوری که بدنام‌ترین تروریست‌های این قاره را در خود جای داده است، کسانی که سال‌ها علیه کوبا فعالیت کرده‌اند، به لفاظی‌های پوچ خود ادامه می‌دهد و ما را حامی تروریسم می‌نامد، بدون ارائه کوچکترین مدرکی و با وجود محکومیت قاطع جامعه بین‌المللی. همه اینها بخشی از یک کارزار رسانه‌ای به سرعت در حال تشدید برای توجیه تجاوز نظامی علیه کوبا است.

دیاز کانل تأکید کرد: ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که کوبا نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری در جهان را تهدید، به چالش یا تحریک نمی‌کند. کوبا کشوری صلح‌طلب است. مردم و نیرو‌های مسلح کوبا سنتی دیرینه از مبارزه، مقاومت و پیروزی دارند. این بار نیز تفاوتی نخواهد داشت. با این وجود، ما همچنان معتقدیم که خرد، گفت‌و‌گو و صلح پیروز خواهد شد.

دادستان‌های فدرال آمریکا اعلام کردند که علیه رائول کاسترو، رئیس‌جمهوری پیشین کوبا، به اتهام نقش داشتن در سرنگونی هواپیما‌های غیرنظامی در سال ۱۹۹۶ پرونده کیفری تشکیل داده‌اند.

بر اساس اعلام رسانه‌های آمریکایی این اقدام آمریکا، در راستای افزایش فشار دولت ترامپ بر حکومت سوسیالیستی کوبا است. در کیفرخواست آمده است که کاسترو دستور سرنگونی دو هواپیمای کوچک متعلق به گروه تبعیدی «برادران برای نجات» را صادر کرده بود.

کاسترو که ماه آینده میلادی ۹۵ ساله می‌شود، در زمان وقوع سرنگون شدن هواپیما‌ها وزیر دفاع کوبا بود. این اتهامات که در ماه آوریل به‌صورت محرمانه در هیئت منصفه فدرال ثبت شده بود، شامل قتل و نابودی یک هواپیما می‌شود. پنج خلبان نظامی کوبایی نیز متهم شده‌اند.